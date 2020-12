Marblelous Animals (Nintendo Switch) – Le test

Les jeux de Puzzle/Casse-tête sont si nombreux sur l’eShop que l’on n’arrive plus à les dénombrer. Au cas où vous en redemanderiez, les espagnols de MoadStudio nous proposent Marblelous Animals sur Nintendo Switch. Un jeu de Puzzle mettant en avant des animaux de la savane africaine. Préparez vos gyroscopes pour les puzzles qui vous attendent !

Les “bouboules” en forme d’animaux entre vos mains

Marblelous Animals est un jeu de Puzzle dans le style du jeu de plateau avec la boule qu’il faut faire tomber dans un trou. Ce qui va le différencier d’un autre, c’est sa thématique africaine. Des décors de savane avec des animaux de la savane qui se transforment en boule en début de partie. Notre objectif est donc de mener ces animaux « boulifiés » dans les trous de chaque niveau du jeu. Rien de bien complexe sur le papier, une expérience accessible à tous et ne demandant pas spécialement de grande réflexion par rapport à d’autres jeux de Puzzle.

Une expérience très courte et adaptée pour de petites sessions. Avec quelques ajouts de mécanique afin de diversifier et complexifier légèrement la progression en avançant dans la vingtaine de niveaux de base du jeu. À cela s’ajoute une autre vingtaine de niveaux à débloquer. À défaut de lancer des boules qui nous permettent potentiellement de gagner un jeu comme notre équipe vous le propose en stream, nous pourrons ici collecter dans chaque niveau des jetons, des pierres précieuses et surtout des étoiles afin d’acheter des skins d’animaux entre autres.

On aurait pu s’arrêter sur cet avis plutôt convenable du titre qui peut attirer les amateurs de Puzzle-game. On ne peut malheureusement pas s’empêcher d’être honnête avec vous et de vous avertir du fait que la difficulté du jeu n’est pas due à ces puzzles, mais à la maniabilité du jeu… Difficilement jouable à la manette en mode docké, le soft est plus agréable en mode portable avec la console entre les mains. Le développeur impose les contrôles au gyroscope et cette expérience globalement imprécise ne réussira pas à convaincre. Aucune option de personnalisation du jeu ne permet de tenter l’expérience au stick par exemple. La manœuvre supposée simple de faire rentrer une boule dans un trou devient une expérience infernale que l’on s’empresse d’abandonner au bout de quelques minutes.

Seule l’interface tactile des menus est précise, heureusement d’ailleurs puisqu’il s’agit de simple navigation. De fait et malgré les efforts concédés pour proposer des niveaux secrets à débloquer et un design audacieux des animaux, le jeu ne nous motivera pas à tout collecter. Les décors et la réalisation minimaliste un peu mignonne peuvent tout de même plaire. Les animaux « boulifiés » peuvent paraître mignons pour certaines personnes, mais en ce qui nous concerne ils sont plutôt affreux à voir et seuls les décors simplistes nous restent en tête. Concluons sur les quelques bruitages et musiques qui deviennent vite répétitifs à l’image du jeu en quelques minutes. Rien de mémorable, rien de transcendant ni même d’addictif.