Bit.trip (Nintendo Switch) – Les tests

Déjà sorti en pack sur Nintendo Wii (BIT.TRIP COMPLETE) et 3DS (BIT.TRIP SAGA), les six jeux BIT.TRIP s’offrent une ressortie à l’unité dans l’eShop de la Nintendo Switch. Nous les traiterons tous ensemble dans ce test des six titres développés par Gaijin Games et publiés cette fois-ci par QubicGames. Faut-il y porter un intérêt particulier ? Quels sont les jeux qui sortent du lot ? Nous vous aiderons à y voir plus clair si vous ne connaissez pas la série et à faire votre choix si certains jeux vous intéressent.

Il faut dire qu’après Runner3 plutôt correct mais sans plus, notre CommanderVideo nous manque un peu… Nous le retrouvons encore une fois ici dans les six jeux vendus cinq euros chacun, avec pour base un gameplay fondé sur le rythme qui se mélange à différents genres : un pong rythmé, un runner ou encore un twin-stick-shooter.

Les développeurs nous précisent que chaque jeu est exactement le même qu’à leur première sortie avec aucun point de contrôle. La durée de vie de chacun augmentera selon le niveau de difficulté choisi (facile, normal, difficile). Nous noterons que chaque jeu dispose d’un menu original fondé sur la mécanique du jeu pour lancer la partie, c’est bien pensé.

Bit.trip beat

Le premier jeu est BIT.TRIP BEAT, une sorte de Pong musical où l’objectif est de déplacer un curseur à gauche de l’écran afin de renvoyer toutes sortes de blocs en mouvement constant. Il y a deux façon d’y jouer, soit au gyroscope mais cela devient assez difficile quand même à maîtriser, soit au manche, mais là encore, c’est souvent imprécis alors il faudra baisser la sensibilité. Les vibrations dans les manettes et le rythme des blocs avec la musique offrent un petit titre sympathique même s’il ne nous a pas transcendés. Un boss sous différentes formes apparaît à la fin de chacun des trois niveaux principaux et il vous faudra une petite heure pour en faire le tour. Bon courage cependant pour faire un run parfait, cela paraît impossible mais les joueurs qui aiment le scoring apprécieront. Vos scores sont enregistrés mais non partageables avec les autres joueurs. Petit point négatif, on ne peut pas jouer avec les flèches directionnelles.

Bit.trip core

Ce second jeu se révèle un peu plus technique et attrayant que le premier puisqu’il divise en quatre votre écran. Avec le manche, il faudra aller en haut, en bas, à gauche, à droite à toute vitesse pour appuyer au bon moment lorsqu’un cube arrive dans une direction. Lorsque tout s’enchaîne, cela devient malheureusement vite brouillon et il est difficile de s’y retrouver, il faut avoir une bonne dextérité mais surtout observer aux quatre coins de l’écran d’où viennent les éléments pour les anticiper. La musique est également moins réussie mais le rythme est toujours au cœur du jeu. Idem, en une heure vous aurez fait le tour du jeu et de ses niveaux, ce qui est quand même assez faible. On va dire que le prix se justifie pour les acharnés qui chercheront le score ultime. Côté graphisme, c’est assez simple avec des arrière-plans cubiques qui évoluent ; vos yeux ne se focalisent pas vraiment dessus. Comme le premier jeu, trois niveaux sont à explorer.

Bit.trip flux

Pour ce titre, c’est le même jeu que BIT.TRIP BEAT sauf que le curseur est à droite… C’est assez bien rythmé et sympathique mais ça fait quand même doublon avec BEAT. Ici, il y a tout de même des objets à éviter et certains sont assez fourbes car cela trace des lignes et défile à toute vitesse. Nous sentons le titre plus abouti dans sa réalisation grâce à des arrière-plans travaillés et une belle ambiance musicale. Nous resterons déçus de ne pas avoir eu un gameplay différent comme les autres mais il reste agréable à parcourir avec des niveaux bonus à la fin. C’est le gameplay classique de BIT.TRIP BEAT mais amélioré donc à choisir entre les deux, prenez celui-ci plus abouti. Vous en aurez fait le tour en une heure et un peu plus pour les joueurs qui cherchent le meilleur score. Tous les jeux ne se valent pas, c’est certains mais celui-ci est à envisager.

Bit.trip runner

Avez-vous dit le meilleur jeu de la série Bit Trip ? Étant donné que deux autres jeux se sont lancés derrière son succès, oui. Quel plaisir de retrouver Commander Video dans ce runner où il faut sauter, briser et glisser dans des environnements en 2D tout en récupérant des lingots d’or. Le concept est diablement efficace quand derrière on associe la musique avec chacun de ses mouvements. Ce sont de courts niveaux qui s’enchaînent vite, découpés en trois grandes zones (une cinquantaine de niveaux). Des niveaux bonus en fin lorsque vous récoltez tous les lingots, chose qui n’est pas toujours aisée tant les obstacles s’enchaînent vite et que la difficulté augmente. Mais le plaisir est grand lorsque nous maîtrisons ce gameplay. Il s’agit du premier BIT.TRIP RUNNER donc il est bien plus simplifié concernant les graphismes que ceux qui ont suivi mais c’est un plaisir d’y rejouer. Il se démarque largement de tous les autres avec sa bande-son chiptune et une durée de vie plus importante, donc, si vous aimez les runners, foncez le prendre.

Bit.trip fate

On passe désormais sur un twin-stick shooter avec un Commander Video que l’on contrôle uniquement en le faisant avancer ou reculer sur une ligne tracée. Pour la liberté d’action, nous repasserons et le gros défaut reste la vitesse de déplacement assez lente du héros et de la caméra en défilement automatique. Le gameplay reste relativement classique, peu d’explosions à l’écran puisque qu’on dirige notre héros qui tire dans tous les sens sur des ennemis qui ripostent. La seule originalité viendra des bonus conférant des tirs spéciaux, l’un d’entre eux faisant référence à Meat Boy. Les boss de fin de niveaux sont assez simples à battre, il faut simplement mitrailler et éviter les attaques, les décors changent et seront des obstacles à contourner ou détruire. En deux petites heures c’est bouclé et vous n’y reviendrez plus malheureusement. C’est toujours trois grands niveaux à parcourir et peu de rejouabilité, hormis le scoring mais encore faut-il que le jeu vous passionne.

Bit.trip void

Cet opus nous permet de diriger une masse noire au manche et l’objectif est de capturer les carrés noirs tout en évitant les blancs. Lorsque la masse est trop importante pour passer à travers les points alors nous pouvons d’une pression revenir à la normal et empocher ses points. Le titre se révèle assez technique et amusant avec de nombreux embranchements à prendre tout en jouant intelligemment. Les combats de boss sont très rétro et la rythmique est bonne. Le titre se révèle très sommaire sur ses graphismes. C’est sympathique une heure et après nous le rangerons comme une grande partie de ses jeux. Il y a une bonne difficulté et cela plaira aux amateurs du genre sans aucun doute. La bande-son chiptune reste assez classique et ne vous transportera pas comme BIT.TRIP RUNNER.