Bravely Third ou Bravely Default III déjà teasé?

Nous sommes déjà fin 2020, c’est aussi la période où les développeurs japonais parlent de celle-ci et également de leur aspiration pour 2021. Famitsu nous propose un article répertoriant les propos de plus de 100 développeurs japonais. Dans le tas, nous avons Mr Tomoya Asano, le producer d’Octopath Traveler et de la série Bravely. Alors que Bravely Default II n’est toujours pas sorti sur Switch et que nous l’attendons de pied ferme pour le 26 Fevrier 2021, notre homme évoque en quelques mots ces aspirations pour 2021. Mr Asano souhaite ainsi s’atteler et préparer l’après Bravely Default II. Il laisse entre parenthèse le fait qu’il ne sache pas encore s’il s’agira spécifiquement d’un Bravely Third ou d’un Bravely Default III. Une façon comme une autre de teaser, peut être aurons-nous quelques teaser plus solide par exemple à la fin de Bravely Default II. Il faudra patienter sa sortie Switch pour le savoir. En attendant, on vous redirige vers la preview de la Demo Finale de Bravely Default II sur cet article.