Tetsumo Party (Nintendo Switch) – Le test

Un jeu télé japonais ?! Eh bien, c’est ce que l’éditeur Monster Couch vous propose avec Tetsumo Party, un hybride entre un mini jeu de type arcade et un jeu télé à la japonaise rappelant Takeshi Castle.

L’épreuve, que vous seul ou votre groupe d’amis devrez affronter, est de contorsionner votre sumo pour passer à travers des murs en bambou comportant des trous de différentes formes.

4 membres, 4 touches, des centaines de combinaisons

Vous contrôlez donc un sumo participant à un jeu télé, devant faire le meilleur score en passant à travers les formes découpées dans les murs en bambou fonçant droit sur vous. Pour ce faire, vous devrez donc utiliser 4 touches de votre manette, chacune reliée à un membre de votre sumo pour le faire passer à travers de nombreuses palissades, mais aussi, essayer d’attraper les différents bonus vous aidant à faire le plus haut score. Ratez votre posture et c’est le game over.

Un défi passionnant ?

Chaque fois que vous appuierez sur une touche, le membre correspondant changera de position tel qu’un bras tendu vers la droite, ou bien une jambe pliée. Lors de votre défi, un poisson pourvu d’un costume et d’un haut de forme vous fournira deux bonus différents à récupérer successivement pour pouvoir les activer, telle qu’une bouteille vous rendant invulnérable aux collisions contre les murs, ainsi qu’un chronomètre arrêtant le temps, vous permettant de vous positionner plus aisément. Mais ce drôle de poisson pourra également vous apporter des sushis que vous pourrez collectionner pour ensuite débloquer différents concurrents plus farfelus les uns que les autres.

Un seul défi mais plusieurs variantes

Il vous est ainsi proposé 3 variantes du même défi. Il y a déjà le mode solo qui vous demandera simplement de faire le plus haut score. Ensuite, nous avons le mode versus à deux joueurs, possédant les mêmes règles que le solo avec des malus vous inversant vos commandes ainsi que trois vies par personnage. Pour finir, le mode partage de corps de 2 à 4 joueurs, existant également en version versus, pouvant donc aller jusqu’à 8 joueurs, où le principe est assez simple ; les joueurs partagent un corps et contrôlent donc chacun un ou plusieurs membres avec, comme difficulté, le fait que la possession des membres change pendant l’épreuve.

Un seul défi mais un défi suffisant ?

Il n’y a qu’un seul défi et il doit donc se suffire à lui-même. Le jeu propose donc, pour augmenter sa durée de vie, 3 challenges par personnage pouvant être sympathiques, comme attraper un certain nombre de sushis en une partie. Cependant, trop souvent, il manque d’idées comme quand il propose d’avoir un certain score dans un des niveaux en particulier, vous faisant juste faire des parties jusqu’à tomber sur le bon niveau. Le jeu souffre également de quelques problèmes de jouabilité tel le fait que pour attraper les objets, vous devez avoir une position particulière, vous faisant perdre du temps. Vous favoriserez donc le fait de ne pas prendre de bonus pour éviter le drame. Ou le fait que lorsque votre personnage fait le grand écart, un tremblement de caméra s’actionne pouvant vous abaisser la visibilité du mur de bambou. Mais aussi une mécanique de slip qui tombe lorsque vous faites trop de mouvements avec vos jambes, enclenchant alors un enchaînement de boutons à exécuter pour le faire remonter avant que le mur n’approche. Ce qui aurait été une idée intéressante si elle était appliquée à tous les personnages qui ne sont, à la base, que des apparences ne changeant pas le gameplay.