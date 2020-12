Merchant of the Skies (Nintendo Switch) passe en version 1.6.7

Merchant of the Skies est un jeu de commerce avec de légers éléments de construction de base et de gérance. Vous commencez comme capitaine d’un petit dirigeable et travaillerez à votre façon pour établir votre propre entreprise commerciale. Merchant of the Skies est un jeu expérimental : il n’a pas de genre distinct, mais essaye de capturer la sensation de parcourir le monde et d’établir votre entreprise. Cela veut dire que nous essayons d’intégrer de l’exploration, de la construction de base, du commerce et quelques petits éléments de jeu de rôle dans le jeu.

Nouveau navire: Tortue.

Nouvelle fonctionnalité majeure: limites de construction ajoutées: définissez les limites de production maximales pour éviter d’inonder vos entrepôts de marchandises dont vous n’avez pas besoin.

Prise en charge de la langue portugaise (Brésil) ajoutée.

Correction d’un bug lorsque le jeu se figeait après avoir essayé de jeter un œil à l’inventaire de la caravane dans le bureau de la caravane.

Correction d’un bug où vous pouviez générer des objets infinis lors du déchargement d’objets de la caravane.

Correction d’un bug où les caravanes gelaient après le basculement de la répétition: sur la caravane qui atteignait son objectif.

Le bouton Annuler ferme maintenant la fenêtre de quête (touche «B» sur les deux manettes de jeu Nintendo Switch / Xbox).

La fenêtre de la caravane défile désormais correctement avec la manette de jeu.