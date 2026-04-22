Développé et édité par Spilt Milk Studios, Trash Goblin prend racine dans la Cité d’argent. Nous y incarnons une gobeline qui rêve de changer le monde grâce à sa gentillesse et son talent prononcé pour le recyclage. Rapidement repérée par un certain Aimon, notre charmante Gobeline va aussitôt prendre les rennes d’une petite boutique qui a pour mission le nettoyage, le décrassage et la réparation de toutes sortes de babioles.

Si nous vous proposons de vous plonger dans la peau d’un gobelin commerçant, qu’en diriez-vous ? Sacrée niche, certes…! Mais il faut admettre que certaines niches peuvent parfois réserver de belles surprises. Alors, restons curieux et plongeons dans l’univers de Trash Goblin… en d’autres termes, dans le monde d’un gobelin et de quelques breloques comparables à des déchets…!

La boutique est régie selon différentes aires de travail : le comptoir permet de faire connaissance avec les clients, des clients aux styles vestimentaires parfois cocasses. C’est bien entendu autour de ce comptoir que les belles affaires sont faites : vous allez pouvoir vendre vos plus belles créations afin de satisfaire toutes les requêtes. Mais avant de songer à renflouer les caisses, il est nécessaire de se retrousser les manches : au travail ! L’atelier permet de nettoyer, succinctement ou plus en profondeur, toutes sortes de pièces. Il est aussi le siège de nombreuses fabrications : à vous de recoller tous les morceaux pour obtenir l’article dans son intégralité (par exemple : le manche d’une loupe et sa lentille). Votre boutique compte deux autres petits espaces avec notamment une zone de discussion auprès d’Aimon, mais aussi votre chambre. Une chambre spartiate, il faut bien le reconnaître. Vous allez dormir dans un semblant de roue pour hamster, mais rassurez-vous : une roue parfaitement immobile. En revanche, il faut croire que le dos des gobelins est d’une souplesse exemplaire pour dormir ainsi ! Vous ne passerez quoiqu’il arrive pas bien longtemps ici. La chambre permet simplement de faire le point sur la journée écoulée, avec les nouvelles stats, et bien entendu de dormir jusqu’au lendemain matin.

Il serait peut-être temps de commencer à travailler n’est-ce pas ? Pour cela, rien de bien compliqué. Les tâches sont sensiblement toujours les mêmes au cœur de la boutique, rendez-vous dans l’atelier afin d’extirper une babiole du sac dédié dans la grande majorité des cas. Dans un premier temps, un mini jeu de décrassage général vous attend, sous la forme d’un monticule de petits cubes qu’il convient de briser, parfois dans un ordre bien précis. Certains cubes sont plus rigides que d’autres, certains se brisent dans un véritable fracas qui explosent plusieurs cubes en même temps. Tout cela s’effectue très simplement avec votre outil. L’objet obtenu est alors identifiable mais sale : un petit coup d’éponge, et tout ira mieux ! Le niveau de propreté est visible sur la barre de salissure sur le côté de l’écran. Certaines demandes des clients concernent précisément le degré de salissure, avec le désir d’une parfaite propreté ou alors un certain « je-m’en-foutisme » sur le sujet ! Dans tous les cas, sauf demande contraire, un objet nettoyé détient alors une valeur marchande supérieure à un objet sale… Cette phase de nettoyage s’effectue dans la lignée de la précédente, bien qu’elle soit encore plus accessible. Cette fois-ci, il suffit de frotter sur les tâches. Voilà qui n’a absolument rien de compliqué.

Il est aussi possible de fabriquer des objets qui auraient été cassés. L’idée est véritablement de recoller les morceaux, fort simple sur le papier. Une fois la console en main, la tâche s’avère plus ardue que prévue. En effet, assembler les morceaux entre eux n’est guère toujours évident. Il est nécessaire de tournicoter les babioles encore et encore, et elles ne s’accrochent pas nécessairement comme nous le voudrions… Précisons que le tactile n’est guère fonctionnel : étonnant pour un tel jeu, et un peu frustrant il est vrai. En revanche, il est possible de faire un passage dans le menu des options afin de pouvoir changer quelques paramètres : il devient notamment possible de nettoyer un objet simplement en le survolant avec l’éponge. Ces paramétrages s’avèrent être une très bonne idée afin de pouvoir s’adapter à tous les styles de jeu des joueurs.

Chaque action (décrasser, nettoyer, recoller les morceaux…) requiert du temps. Et si le temps, c’est de l’argent, le temps est avant tout limité au sein d’une seule et même journée. Chez Trash Goblin, le déroulé d’une journée est visible dans le coin de l’écran, sous la forme d’un disque segmenté où chaque section représente un temps dédié pour une activité. Une fois tous les segments travaillés, il est temps de rejoindre sa couche. Il est néanmoins toujours possible de faire un brin de causette au comptoir si vous le souhaitez…

Rejoindre son lit, c’est aussi faire le point sur la journée qui vient de s’écouler : les nouveaux objets de la journée, le statut de la boutique mais aussi les bénéfices et notre réputation ! Maintenant que vous avez compris le principe pour confectionner des objets propres et qualitatifs (tout est question de point de vue !), il est temps de s’intéresser à la relation clientèle !