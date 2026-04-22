Si nous vous proposons de vous plonger dans la peau d’un gobelin commerçant, qu’en diriez-vous ? Sacrée niche, certes…! Mais il faut admettre que certaines niches peuvent parfois réserver de belles surprises. Alors, restons curieux et plongeons dans l’univers de Trash Goblin… en d’autres termes, dans le monde d’un gobelin et de quelques breloques comparables à des déchets…!
Développé et édité par Spilt Milk Studios, Trash Goblin prend racine dans la Cité d’argent. Nous y incarnons une gobeline qui rêve de changer le monde grâce à sa gentillesse et son talent prononcé pour le recyclage. Rapidement repérée par un certain Aimon, notre charmante Gobeline va aussitôt prendre les rennes d’une petite boutique qui a pour mission le nettoyage, le décrassage et la réparation de toutes sortes de babioles.
Du neuf avec du sale…
La boutique est régie selon différentes aires de travail : le comptoir permet de faire connaissance avec les clients, des clients aux styles vestimentaires parfois cocasses. C’est bien entendu autour de ce comptoir que les belles affaires sont faites : vous allez pouvoir vendre vos plus belles créations afin de satisfaire toutes les requêtes. Mais avant de songer à renflouer les caisses, il est nécessaire de se retrousser les manches : au travail ! L’atelier permet de nettoyer, succinctement ou plus en profondeur, toutes sortes de pièces. Il est aussi le siège de nombreuses fabrications : à vous de recoller tous les morceaux pour obtenir l’article dans son intégralité (par exemple : le manche d’une loupe et sa lentille). Votre boutique compte deux autres petits espaces avec notamment une zone de discussion auprès d’Aimon, mais aussi votre chambre. Une chambre spartiate, il faut bien le reconnaître. Vous allez dormir dans un semblant de roue pour hamster, mais rassurez-vous : une roue parfaitement immobile. En revanche, il faut croire que le dos des gobelins est d’une souplesse exemplaire pour dormir ainsi ! Vous ne passerez quoiqu’il arrive pas bien longtemps ici. La chambre permet simplement de faire le point sur la journée écoulée, avec les nouvelles stats, et bien entendu de dormir jusqu’au lendemain matin.
Il serait peut-être temps de commencer à travailler n’est-ce pas ? Pour cela, rien de bien compliqué. Les tâches sont sensiblement toujours les mêmes au cœur de la boutique, rendez-vous dans l’atelier afin d’extirper une babiole du sac dédié dans la grande majorité des cas. Dans un premier temps, un mini jeu de décrassage général vous attend, sous la forme d’un monticule de petits cubes qu’il convient de briser, parfois dans un ordre bien précis. Certains cubes sont plus rigides que d’autres, certains se brisent dans un véritable fracas qui explosent plusieurs cubes en même temps. Tout cela s’effectue très simplement avec votre outil. L’objet obtenu est alors identifiable mais sale : un petit coup d’éponge, et tout ira mieux ! Le niveau de propreté est visible sur la barre de salissure sur le côté de l’écran. Certaines demandes des clients concernent précisément le degré de salissure, avec le désir d’une parfaite propreté ou alors un certain « je-m’en-foutisme » sur le sujet ! Dans tous les cas, sauf demande contraire, un objet nettoyé détient alors une valeur marchande supérieure à un objet sale… Cette phase de nettoyage s’effectue dans la lignée de la précédente, bien qu’elle soit encore plus accessible. Cette fois-ci, il suffit de frotter sur les tâches. Voilà qui n’a absolument rien de compliqué.
Il est aussi possible de fabriquer des objets qui auraient été cassés. L’idée est véritablement de recoller les morceaux, fort simple sur le papier. Une fois la console en main, la tâche s’avère plus ardue que prévue. En effet, assembler les morceaux entre eux n’est guère toujours évident. Il est nécessaire de tournicoter les babioles encore et encore, et elles ne s’accrochent pas nécessairement comme nous le voudrions… Précisons que le tactile n’est guère fonctionnel : étonnant pour un tel jeu, et un peu frustrant il est vrai. En revanche, il est possible de faire un passage dans le menu des options afin de pouvoir changer quelques paramètres : il devient notamment possible de nettoyer un objet simplement en le survolant avec l’éponge. Ces paramétrages s’avèrent être une très bonne idée afin de pouvoir s’adapter à tous les styles de jeu des joueurs.
Chaque action (décrasser, nettoyer, recoller les morceaux…) requiert du temps. Et si le temps, c’est de l’argent, le temps est avant tout limité au sein d’une seule et même journée. Chez Trash Goblin, le déroulé d’une journée est visible dans le coin de l’écran, sous la forme d’un disque segmenté où chaque section représente un temps dédié pour une activité. Une fois tous les segments travaillés, il est temps de rejoindre sa couche. Il est néanmoins toujours possible de faire un brin de causette au comptoir si vous le souhaitez…
Rejoindre son lit, c’est aussi faire le point sur la journée qui vient de s’écouler : les nouveaux objets de la journée, le statut de la boutique mais aussi les bénéfices et notre réputation ! Maintenant que vous avez compris le principe pour confectionner des objets propres et qualitatifs (tout est question de point de vue !), il est temps de s’intéresser à la relation clientèle !
… des pépètes…
Notre petite gobeline va avoir la chance d’accueillir une clientèle relativement variée, avec des tempéraments distincts : certains clients seront charmants, quand d’autres se montreront un peu plus pressés, voir casse-bonbons. Le joueur pourra parfois choisir sa réponse. Mais gardez bien à l’esprit que Trash Goblin est un titre sans véritable prise de tête : vous ne pourrez pas perdre ! Et si vraiment vous ne souhaitez pas servir untel ou untel, vous pouvez parfaitement le congédier !
Par ailleurs, il faut savoir que les requêtes ne pourront pas nécessairement être assouvies rapidement. En effet, vous n’avez pas toujours le bon objet sous la main… Un récapitulatif des commandes en cours est disponible et s’avère bien utile après un certain temps de jeu afin de se souvenir précisément de ce que vos clients attendent.
L’autre option est aussi particulièrement présente au cours de la partie : vous allez vous retrouver avec un amas de babioles sans trop savoir quoi en faire… une seule solution : faire un peu de rangement afin de pouvoir garder un semblant d’organisation dans votre petit bazar ! Voilà qui tombe bien : vous avez désormais de l’argent pour réaliser quelques travaux dans la boutique !
… et de (petits) changements !
Grâce à l’argent récolté, il devient possible de faire quelques menus changements dans votre boutique. Tout d’abord la décoration : quelques étagères pourraient rapidement devenir indispensables afin d’organiser votre atelier. Nous vous recommandons vivement de prendre le temps de ranger toutes vos créations… Votre inventaire va, en effet, rapidement se surcharger !
Au-delà de quelques changements esthétiques et potentiellement utiles, il est aussi possible d’améliorer votre atelier. Nous avons notamment investi dans un bac de lavage afin de laisser un objet tremper pendant la nuit, et ainsi le retrouver propre au petit matin. Nous économisons ainsi du temps (souvenez-vous, chaque action – sauf la parlotte – dévore de votre temps journalier !) mais aussi quelques manipulations. Nous vous laissons le loisir de découvrir toutes les nouveautés à déverrouiller dans votre atelier… puisque, mis à part cela, vous allez tout de même noter une forte redondance dans vos tâches !
Détente ou ennui… ?
Trash Goblin est un jeu qui ravira les amateurs de jeux sans prise de tête : vous savez précisément ce qu’il faut faire, et vous recommencez encore et encore, afin d’améliorer votre atelier et ainsi produire toujours plus. Très classique.
Les tâches disponibles restent très répétitives, et nous n’avons pas pris grand plaisir à recoller les morceaux, tournant et retournant les objets avec parfois quelques difficultés. Les autres manipulations sont beaucoup plus agréables et intuitives.
La musique est inexistante dans Trash Goblin. Fort heureusement, les bruitages sont bel et bien là et permettent de s’immerger un minimum dans l’univers. Vous allez tambouriner et astiquer… Vos clients vont, aussi, émettre quelques grognements plus ou moins mignons en fonction de leur espèce.
Coté graphismes… l’univers de Trash Goblin est assez simple, avec des textures qui manquent sensiblement de détails. Tout en gardant un esprit un peu sobre, nous aurions apprécié retrouver un peu plus de rappels sur le gobelin, avec des décorations plus atypiques, des objets plus esthétiques… bien que l’ensemble reste parfaitement lisible et compréhensible, l’univers manque d’une véritable identité… La seule originalité réside dans la couche de notre gobeline.
Trash Goblin est disponible en français, un détail fort agréable pour une meilleure immersion dans la petite boutique de notre amie gobeline.
Trash Goblin est disponible sur l’eShop de la Nintendo Switch au prix de 20 euros environ.
Le saviez-vous ?
Les gobelins sont des entités particulièrement représentés dans de nombreux domaines : littérature, jeux de rôle, cinéma… tantôt banquier dans Harry Potter, tantôt personnage jouable dans WoW, il y en a pour tous les goûts !
Conclusion
Trash Goblin est un jeu avant tout pour se détendre, pour jouer sans se poser trop de questions. L'objectif y est simple et classique : nettoyer et recycler toutes sortes de babioles avant de les vendre à des clients plus ou moins difficiles, et encaisser de l'argent qui pourra être réinvesti dans la décoration ou l'amélioration des lieux. Un pitch très classique, facile à prendre en main et des tâches toutes aussi accessibles. Toutes sauf une, qui aurait mérité un peu plus de rigueur sur Nintendo Switch : recoller les morceaux des objets n'est pas toujours une manœuvre si agréable. En revanche, les différents nettoyages et décrassages sont d'une grande simplicité. Nous regrettons avant tout l'importante redondance des tâches proposées... quelques nouveautés surviennent au fil des heures mais sans véritablement renouveler l'expérience. Par ailleurs, le titre souffre d'un manque d'identité véritable, avec une ambiance sonore pauvre, et des graphismes globalement lisses et datés, tandis que le thème aurait pu se prêter à quelques extravagances. Proposés à près de 20 euros, seuls les joueurs amoureux des jeux full détente pourront pleinement y adhérer dans la durée...
LES PLUS
- Accessible, avec des tâches simples...
- Aucune prise de tête !
- De nombreux objets à décrasser
- Quelques petites surprises à découvrir : des décorations, des améliorations, etc
- Traduction française disponible
LES MOINS
- … mis à part celle qui consiste à recoller les morceaux des objets
- Une très forte redondance des tâches
- Tactile non pris en charge
- Des graphismes sans grande personnalité
- Les gobelins n'écoutent pas de musique !
Détail de la note
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Graphismes
0
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Bande-son
0
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Accessibilité
0
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Durée de vie
0
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Maniabilité
0
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Contenu / Prix
0
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Gameplay
0
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