Les saisons 2 et 3 de Sam & Max bientot de retour sur Nintendo Switch

Au début de ce mois, le duo contre le crime Sam & Max est revenu sur le devant de la scène dans Sam & Max Save The World Remastered sur Nintendo Switch. Sam & Max Beyond Time and Space et Sam & Max The Devil’s Playhouse vont avoir droit au même traitement comme l’annonce le studio Skunkape Games, composé d’anciens développeurs de Telltale, les deux jeux pour 2021, sur l’eShop Nintendo Switch et Pc.

À eux deux, ils forment la police freelance… Et ils sont sur le point de sauver le monde ! En 2006, le duo de justiciers issu du monde des comics Sam & Max étaient à l’affiche du premier jeu épisodique complet à être développé par Telltale, studio qui publia par la suite d’autres titres à succès tels que The Walking Dead ou encore Batman: The Enemy Within. Aujourd’hui, le chien et l’ersatz de lapin adorés de tous sont de retour dans Sam & Max Save the World Remastered, nouvelle version de la première saison de jeux épisodiques qui a été actualisée avec amour par un petit groupe comprenant certains des développeurs du jeu original avec la bénédiction du créateur des personnages de Sam et Max lui-même, Steve Purcell ! C’est un jour au bureau comme les autres pour les deux membres de la police freelance, jusqu’à ce que le commissaire leur apporte d’inquiétantes nouvelles : d’anciens enfants stars ont perdu la raison et sèment le chaos en ville ! Ce qui commence comme une affaire de vandalisme au demeurant anodine finit par prendre la forme d’une véritable conspiration à mesure que Sam et Max découvrent que ces petits scélérats ont été mystérieusement hypnotisés, comme sembleraient l’indiquer les étranges spirales qu’ils ont dans les yeux… Qui peut bien être à l’origine de ces méfaits, et quel sordide projet se cache derrière ces agissements ? Pour résoudre cette affaire, vous allez avoir besoin du nez de Sam en matière d’investigation, de l’absence de conscience de Max, d’un assortiment d’objets hétéroclites ainsi que de l’aide de leurs voisins Sybil Pandemik, Bosco et Jimmy Deux-Dents. Au bout d’un périple qui les mènera de leur rue à la surface de la Lune en passant par le gazon de la Maison-Blanche et les profondeurs d’Internet, Sam et Max vont devoir résoudre un mystère toujours plus barré et hilarant ! Redécouvrez ce classique du jeu d’aventure, qualifié par certains de « première sitcom du jeu vidéo » et aujourd’hui plus connu comme « le remaster que vous ne saviez pas que vous attendiez » ! Offrant des graphismes entièrement retravaillés, la compatibilité avec les Joy-Con™ et l’écran tactile, une bande originale jazzy en diable enrichie de cinq morceaux inédits, les mêmes énigmes alambiquées et l’humour décalé qui lui avaient valu à l’époque de remporter le titre de « Meilleur jeu d’aventure de l’année » décerné par IGN, Sam & Max Save the World Remastered est un classique moderne qui trouvera tout naturellement sa place dans la ludothèque de votre console Nintendo Switch™ !