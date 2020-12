Bientôt un mode classique dans Bloodstained: Ritual of the Night sur Nintendo Switch

Alors qu’il vient de passer le million d’exemplaires vendus cette année, 505 Games et le studio ArtPlay préparent un nouvel ajout pour Bloodstained: Ritual of the Night sur Nintendo Switch. Dès le mois prochain et gratuitement, un mode classique sera proposé. On nous promet un gameplay à l’ancienne en combattant à travers cinq niveaux de démons et en défiant les boss mortels de Gebel. La bande-annonce ci-dessous.

Classic Mode brings back old-school gameplay as you fight through five levels of demons and challenge Gebel’s deadly bosses.

The new mode arrives for free in January!#BloodstainedROTN pic.twitter.com/8a76P7nVEp

