Choix de la rédaction : Nos attentes 2021 sur Nintendo Switch

The Legend of Zelda : Breath of the Wild “2”

NEO: The World Ends With You

L’année 2021 vient de débuter et si le planning est encore flou côté Nintendo, la rédaction de Nintendo-Town vous livre aujourd’hui ses attentes. La Nintendo Switch nous réserve encore de beaux jeux cette année, certains n’ayant pas encore de date mais l’espoir est permis. N’hésitez pas à partager vous aussi vos attentes de l’année dans les commentaires. Bonne lecture !

Fire_Akuma

Monster Hunter Rise

NEO : The World Ends With You

Bravely Default II

Ruined King : A League of Legends Story

La suite de The Legend of Zelda : Breath of the Wild

On ne va pas se mentir, je vais vous embêter une grosse partie de l’année avec Monster Hunter Rise qui a tout pour être le GOTY de l’année 2021, en attendant d’autres annonces. Fan de gros RPG, j’aurais voulu citer Atelier Ryza 2 : Les Légendes Oubliées & Le Secret de la Fée, traduit en FR pour la première fois de la série, mais le rédacteur en chef Juju05 nous force à ne citer que 5 jeux (une honte). J’attends donc surtout Bravely Default II et NEO : The World Ends With You, suite au combien attendue et ambitieuse. La petite surprise de l’année pour moi sera sûrement Ruined King : A League of Legends Story, même si on a tous peur que ça soit un skin forcé de LOL sur les bases d’une suite de Battle Chasers : Nightwar. La suite de BOTW est naturellement présente dans mon top, et je garderais aussi un oeil sur Ghosts ‘n Goblins Resurrection, retour de cette série légendaire, et Monster Hunter Stories 2 : Wings of Ruin, pendant RPG que de base j’apprécie mais le 1 m’a refroidi, sûrement à cause des limites du support de l’époque (3DS).

Juju05

Super Mario 3D World + Bowser’s Fury

Haven

Cris Tales

La suite de The Legend of Zelda : Breath of the Wild

Le calendrier côté Nintendo reste assez flou, j’espère tout d’abord une prise de parole pour nous donner une meilleure visibilité. En attendant, je vais refaire Super Mario 3D World + Bowser’s Fury sur Nintendo Switch cette fois, le seul jeu Mario où le post game est pratiquement plus important que l’aventure principale. Et quel sera donc ce contenu Bowser’s Fury ? Côté indépendants, je suis très curieux de découvrir Haven des français derrière Furi ainsi que Cris Tales, le RPG temporel où la démo m’avait bien plu. La suite de The Legend of Zelda : Breath of the Wild est mon attente la plus forte mais nous n’avons malheureusement pas de date. Peut-être que les 35 ans de la licence nous offriront de quoi patienter d’ici là. Excellente année à tous.

xFlamx

Atelier Ryza 2 : Les Légendes Oubliées & Le Secret de la Fée

Ruined King : A League of Legends Story

Haven

Little Nightmares 2

New Pokemon Snap

Pour cette nouvelle année, pas de grandes prétentions mais des grosses attentes ! Bien que j’attende beaucoup de jeux, je vais exclure Bayonetta 3 & La suite de Zelda BOTW qui feront de toute façon partie de ma collection dès leurs sorties. En revanche, je ne peux me permettre d’omettre certains jeux. Tout d’abord, mon incontournable : Atelier Ryza. C’est un jeu couteau suisse où vous pouvez explorer, récolter, combattre, crafter et améliorer votre équipe et leurs équipements. Il est à mon sens le jeu le plus réussi et le plus abouti de toute la série des Ateliers. Voir une suite sortir si tôt après le premier avec des nouveautés, des améliorations du premier opus et une traduction en français, je ne peux être qu’impatient d’y jouer ! Pas très loin derrière, Ruined King. Ayant été un très grand fan de Battle Chasers, je suis on-ne-peut-plus hypé par l’annonce de la collaboration avec Riot Games. Certains crieront au scandale du gameplay identique, pour moi, c’est la preuve d’un concept qui a fonctionné et qui va s’approprier un nouvel univers, au background bien plus riche.

Dans un autre registre, je suis impatient de pouvoir poser les mains sur Haven qui devait sortir sur Switch en 2020 déjà. Un jeu en coop dans un univers intéressant et qui a l’air de proposer des mécaniques de gameplay assez plaisantes. Et puis j’adore changer de thème à la volée et je suis tout aussi impatient de frémir de peur et de dégoût avec Little Nightmares II. Le premier jeu avait posé les bases dans un univers où les adultes étaient devenus… étranges. Content de voir que rien n’a changé et que finalement, mes cauchemars ne sont pas si terribles face à ce que le jeu nous offre. Pour finir en douceur avec ma dernière attente, je n’aurais pas besoin de donner plus de détails que le nom du jeu : New Pokemon Snap. Pour résumer ma liste, 2021 sera principalement de l’aventure dans des ambiances diamétralement opposées !

Tyrannus

Super Mario 3D World + Bowser’s Fury

LEGO Star Wars : La Saga Skywalker

No More Heroes 3

La suite de The Legend of Zelda : Breath of the Wild

Malgré le peu de visibilité sur le planning de 2021, il y a déjà quelques petits jeux qui semblent être intéressants à se mettre sous la dent. Commençons par Super Mario 3D World + Bowser’s Fury. L’unique Mario inédit de la Nintendo Wii U. C’est une très bonne chose de voir ce titre débarquer sur Nintendo Switch. Même si le titre n’est pas de la trempe d’un Mario Odyssey (à mon sens), le jeu n’en reste pas moins très bon, de plus cette version apportera de nouveaux niveaux. Ensuite, étant fan de Star Wars, malgré la catastrophe de Disney, et de LEGO, comment ne pas attendre le prochain LEGO qui nous permettra de revisiter les 9 épisodes de la saga. No More Heroes 3 fait également partie de mes attentes de cette nouvelle année. J’ai adoré le premier sur Wii, et la sortie des deux opus sur l’eShop m’ont permis de reprendre un pied monstre et surtout de découvrir le deuxième opus en attendant le troisième opus. Enfin, comment ne pas parler de Breath of the Wild 2 ? Après l’excellent Breath of the Wild, nous attendons avec impatience de voir ce que Nintendo nous réserve pour ce second opus. J’espère que nous pourrons découvrir cela en 2021 et avec de grosses surprises. Wait & see.

Cooky

Harvest Moon : One World

La suite de The Legend of Zelda: Breath of the Wild

Saga frontier Remastered

Re:Legend

Hey les gamers ! L’année 2020 se clôture (oserons nous dire, « enfin » ?), et emporte avec elle bon nombre de jeux novateurs et inoubliables. Nous souhaitons la même chose pour l’année à venir, avec bien entendu la sortie particulièrement attendue de la suite du célèbre The Legend of Zelda: Breath of the Wild, mais aussi les retrouvailles avec Saga Frontier et la découverte du mystérieux Re : Legend. Autant d’univers singuliers et enchanteurs qui ne manqueront pas de nos extirper de nos quotidiens… le cas échéant, il nous restera le retour au source avec le dernier opus Harvest Moon sur Nintendo Switch !

Kabuki76

Super Mario 3D World + Bowser’s Fury

The Legend of Heroes : Trails of Cold Steel IV

Little Nightmares II

Atelier Ryza 2 : Les Légendes Oubliées & Le Secret de la Fée

Cyber Shadow

2021 sera certainement une grande année pour la Nintendo Switch avec de grands jeux annoncés sur un premier trimestre déjà bien chargé mais aussi avec des titres annoncés de longues dates sans date de sortie. Je rêve également d’une nouvelle licence Nintendo qui serait magique à l’image de ce qu’avait pu être Splatoon. Néanmoins, mes attentes pour cette nouvelle année se basent sur des annonces concrètes; tout d’abord avec Super Mario 3D World et son add-on qui a l’air prometteur, Cyber-Shadow qui sonne comme une pépite indé façon The Messenger mais qu’il faudra quand même valider joy-cons en mains. Le reste de mes attentes se base sur des suites de jeux qui m’ont bien occupé les années précédentes.

Znicoboc

Monster Hunter Rise



Cyberpunk 2077 en Cloud



Bravely Default II



La suite de The Legend of Zelda : Breath of the Wild



Super Mario 3D World + Bowser’s Fury

Bien évidemment que Monster Hunter Rise sera la claque que tout le monde attend, reprenant la formule là où elle n’aurait jamais dû s’arrêter et la modernisant. Vient ensuite Cyberpunk 2077, moi j’y crois à cette version cloud, juste pour damer le pion à tous les possesseurs de grille-pain à blu-ray et aussi pour ne pas avoir à upgrader ma config PC pour pouvoir y jouer dans les meilleures conditions tel le pionnier occidental que fut Control. Bravely Default 2, on ne pourra pas passer à côté de ce RPG à la japonaise qui s’annonce aussi bon que ses prédécesseurs. La suite de The Legend of Zelda : Breath of the Wild parce que le 1 est et restera le meilleur jeu de l’univers pendant encore longtemps et que sa préquelle dystopique que fut Hyrule Warrior Age of Calamity a su rouvrir mon cœur à la princesse. Et enfin, Super Mario 3D World, car il fait partie des rares jeux de la Wii U que je n’ai pas fait et qu’en plus, en famille, il est excellent. Bonne année à tous.

Shiishii

Haven

Die by the Blade

Hazel Sky

Happy Game

La suite de The Legend of Zelda: Breath of the Wild

De grands jeux annoncés sur Switch pour cette future année. Mais moi comme chaque année, ce sont les sorties de plus petits studios qui me font languir. Je vais probablement me faire des ennemis en publiant ça, mais non je n’attends pas avec impatience le grand Monster Hunter Rise. J’y perd trop vite mon intérêt, regarder un petit Game Movie Land me suffira pour ce titre.

Dans les jeux de plus petit studio, j’attends avec impatience Haven du développeur « The Game Breakers » et jouable à deux qui me parait un titre parfait pour passer de belles soirées de couple. Die by the Blade, un jeu de skill qui me donnera beaucoup de fil à retordre au vu du peu de talent que je possède. Un jeu où un seul coup suffit pour éliminer son adversaire et dont j’ai participé au financement sur Kickstarter. Hazel Sky qui me parait un très bon jeu d’aventure indépendant qui fera, selon moi, très certainement parler de lui à sa sortie. Happy Game aux graphismes lunatiques, tantôt enfantins tantôt horrifiques m’a fait de l’œil et j’ai bien envie de m’immerger dans ce monde. Et pour finir, je sortirais des petits éditeurs avec un choix du grand Nintendo lui-même et qui n’a pas encore de date de sortie officielle, je nomme le successeur du grand Breath of the Wild dont j’attends tellement et peut-être même trop.

Lordo

Monster Hunter Rise

NEO : The World Ends With You

Shin Megami Tensei V

No More Heroes 3

Persona 5 Strikers

Pour cette année 2021 j’avoue m’être forcé à mettre autre chose que Monster Hunter Rise, chaque sortie d’un nouveau Monster Hunter fait ma joie la plus immense, vous le savez je stream depuis peu chez NT et clairement ce qui ma fait me lancer, c’est de savoir que l’on va tous pouvoir jouer ensemble à MHR ! Pour le reste et bien TWEWY a été un de mes coups de coeur à sa sortie sur DS, Shin Megami Tensei est une saga que j’ai détesté enfant, mais qui m’attire maintenant que je suis adulte, quant à No More Heroes 3 et bien ce sont les seuls jeux qui m’ont fait allumer la Wii à l’époque (avec Monster Hunter Tri …). Je n’attends pas spécialement la suite de Breath of The Wild, même si j’ai hâte de voir s’ils ont réussi à améliorer les choses qui m’ont manqué dans le premier, j’ai plus hâte des annonces pour l’anniversaire de la Saga.

Dawnie

Super Mario 3D World + Bowser’s Fury

Cris Tales

Hazel Sky

Hoa

Vous l’aurez compris je ne suis pas super production mais je me laisserai tout de même tenter par Super Mario 3D World + Bowser’s Fury cela reste avant tout un Mario ! Parlons maintenant Cris Tales, ce JRPG m’a de suite tapé dans l’œil graphiquement. J’ai dans la foulée lancé la démo et j’ai adoré le style des combats et je ne doute pas que l’histoire saura nous captiver. Finissons sur deux jeux indés, j’aime les jeux de puzzle-plateforme où il faut se creuser les méninges et j’ai le sentiment que Hazel Sky et Hoa sauront m’émerveiller.

Parconico

La suite de The Legend of Zelda : Breath of the Wild

Monster Hunter Stories 2

Surviving the Aftermath

Griftlands

Des remake/remasters d’anciens Zelda

Petit Papa Noël, quand tu descendras du ciel avec des Nintendo Switch par milliers, n’oublie pas de mettre dans mon soulier la suite de The Legend of Zelda : Breath of the Wild pour l’année prochaine. 2021 étant l’année des 35 ans de Zelda, je crois et j’espère fortement la sortie du second opus de Zelda Breath of the Wild. Puisqu’on parle de Zelda, l’annonce de Monster Hunter Stories 2 nous a montré une direction artistique très proche de BOTW. Et forcément, cela a le don de m’intriguer et d’attiser ma curiosité. Très friand de jeux de gestion et de stratégie, j’attends avec impatience l’arrivée de Surviving the Aftermath sur la console hybride. Gestion, stratégie et survie dans un monde post-apocalyptique : ce mélange me fait saliver d’avance. Après avoir passé de nombreuses heures cette année sur Slay the Spire et sur Hades, le roguelike qui pourrait me captiver en 2021 n’est autre que Griftlands. Un jeu de deck building associé à du roguelike dans un univers intéressant : ah bah oui ça peut me plaire ! Enfin, pour cette année spéciale Zelda, je ne peux m’empêcher d’espérer de nouveaux remakes/remasters d’anciens jeux Zelda. Petit Papa Noël, j’espère que tu sauras répondre à mes attentes pour cette nouvelle année.

AntwnSan

No More Heroes 3

Mises à jour d’Animal Crossing New Horizons

Ruined King : A League of Legends Story

Monster Hunter Stories 2

35 ans de Zelda ?

Pour cette année 2021, très peu d’attentes côté Nintendo pour le moment, à part un Mario 3D World passé au micro-ondes pour les non possesseurs de la version Wii U, Big N se trouve très avare en informations. J’attends donc surtout la mise à jour d’Animal Crossing qui ajoutera des objets à l’effigie du plombier moustachu étant grand fan du fait de collectionner les objets Nintendo dans Animal Crossing j’attends cette nouvelle série de meubles avec impatience ! Pour le reste des jeux je suis bien évidemment dans l’attente de No More Heroes 3, une de mes licences préférées de la Wii, Monster Hunter Stories était une bonne petite surprise pour moi sur 3DS et une petite suite toute belle en HD ne serait pas de refus.

Joueur de League of Legends depuis son existence en bêta je reste accroché à tout ce qui vient de chez Riot Games et je serais tout naturellement au rendez-vous pour la première production de Riot Forge, j’attends également une sortie potentielle de la version mobile de League of Legends (Wild Rift) sur Nintendo Switch puisque le jeu est annoncé comme prévu sur console.

Mon attente fantaisie pour cette année à venir est surtout liée à l’anniversaire à venir de Zelda, seconde plus grosse franchise de Nintendo aux côtés de Mario, après le traitement qu’a reçu le plombier moustachu pour ses 35 bougies j’aimerais beaucoup voir une compilation regroupant par exemple Ocarina of Time, Twilight Princess et The Wind Waker, on verra bien si celà se confirme le jour où nous aurons droit a un vrai Nintendo Direct…

Reader

Super Mario 3D World + Bowser’s Fury

Monster Hunters Stories 2 : Wings of Ruin

Dragon Quest Dai no Daibouken

Forgotten Memories

Resident Evil Revelations 3

De mon côté, j’ai quelques attentes concernant Super Mario 3D World, car je n’y ai encore jamais joué ! Pour le reste, même si je suis un puceau de Monster Hunters, le Stories 2 qui a été annoncé m’a fait de l’œil de par sa direction artistique et son histoire, malgré le fait que les combats soient au tour par tour (j’ai parfois du mal avec cette façon de « se battre »). Du coup j’ai intégré Dragon Quest qui est présenté comme un A-RPG (parce que je préfère les combats en « temps réel ») et qui a l’air plutôt sympa, surtout s’il couvre une bonne partie de la série. Ensuite, je ne pouvais pas oublier d’y ajouter Resident Evil Revelations 3… J’adore la franchise Resident Evil (l’une des raisons qui m’a fait acheter une GameCube à l’époque) et à l’occasion des 25 ans de la série, je me dis qu’une annonce du genre ne serait pas impossible… Et au pire, on pourra peut-être espérer une version cloud des Remake du 2 et du 3 et pourquoi pas… du 8 ? J’ai également rajouté Forgotten Memories, un Survival Horror sorti à l’origine sur mobile et dont l’équipe de développement travaille actuellement au portage sur Switch. À la vue des premières images, le jeu promet d’être encore plus beau (peut-être avec du contenu supplémentaire ?), en tout cas je garde un œil sur le travail des développeurs. Et pour finir, même si on n’a pas le droit à plus de 5, j’attends forcément les annonces pour les 35 ans de Zelda ! Avec une compil’ qui reprendrait le mal-aimé Skyward Sword (auquel je n’ai jamais joué) avec Twilight Princess et peut-être la « gamme Wind Waker » ? À n’en pas douter, l’année 2021 sera placée sous le signe de la Triforce… !

Martien

Disco Elysium

Quantum League

Skater XL

King’s Bounty 2

Les joueurs PC ont pu tester Disco Elysium dès 2019 et il en est ressorti des critiques dithyrambiques et plusieurs récompenses aux Games Award. C’est en 2021 que les joueurs Switch pourront s’essayer à ce RPG très particulier qui nous vient d’un studio indépendant estonien. Parmi les jeux de tir multijoueurs, Quantum League sort du lot car il joue avec les paradoxes temporels. Les combats se déroulent dans une boucle temporelle où on rejoue sa partie en duo avec son clone du premier run et avec ses deux clones lors du troisième run. Un jeu à voir pour en comprendre le concept et qui fait vraiment envie. Skater XL est attendu depuis que ses premières images ont été montrées. Tout le monde attend un successeur à Tony Hawk, et croisons les doigts pour que Skater XL soit celui-là ! Et pour finir, après avoir terminé le premier King’s Bounty en 1990, j’attends le second opus pour le printemps 2021. Il s’agit d’un tactical RPG dans un univers médiéval-fantastique, une madeleine de Proust revisitée.

Kurosekai

The Legend of Heroes : Trails…

Bravely Default II

Monster Hunter Stories 2

Shin Megami Tensei V

La suite de The Legend of Zelda : Breath of the Wild

Voici les attentes du JRPGiste que je suis pour l’année sur Switch. Seul Zelda sera la cartouche ne figurant pas dans cette catégorie mais l’attente est insoutenable depuis son annonce et on ne peut que prier sur sa sortie en 2021. Tout comme Shin Megami Tensei V dont l’attente devient longue et on espère que la promesse de sortie en 2021 sera tenue. Certains diront qu’il manque Persona 5 Strikers mais l’ayant déjà fait et testé en import pour vous en cette année 2020, il est logique qu’il ne fasse plus partie de mes attentes. Bravely Default II est également un incontournable pour le fan de Final Fantasy à l’ancienne que je suis et fan des travaux de l’équipe Bravely. Vous ne rêvez pas en voyant la présence de Monster Hunter Stories 2 mais pas celle de Monster Hunter Rise. N’étant personnellement pas un grand joueur de Monster Hunter de base, même si Rise me fait un peu de l’œil, la formule de RPG plus classique de Monster Hunter Stories me parle plus. Enfin, en ce qui concerne The Legend of Heroes : Trails… Il est difficile d’en citer particulièrement un quand le développeur compte sortir 5-6 jeux de la série sur Switch (du moins en Asie à ce jour) en 2021. En Europe, nous aurons Trails of Cold Steel IV que j’attends avec impatience mais l’attente est également grande de faire ou refaire Trails to Azure, Trails to Zero ou encore Trails of Cold Steel I-II sur Switch. Une bonne petite liste de long RPG à faire déjà alors qu’il ne s’agit que des softs annoncés à ce jour et que nous ne sommes pas à l’abri de nombreuses annonces surprises pour 2021!

AkikoYunicia

La suite de The Legend of Zelda : Breath of the Wild

Bravely Default 2

Monster Hunter Rise

Blue Fire

Potion Permit

Salut à tous et bonne année ! Comme beaucoup de membres de l’équipe j’attends avec impatience la suite de Zelda Breath of the Wild, car c’est le premier jeu auquel j’ai joué sur ma Switch et je l’adore vraiment j’ai donc hâte de pouvoir me lancer dans la suite. C’est un peu la même chose pour Bravely Default II, j’avais adoré le premier sur 3DS et son système de combat très particulier. J’avais passé des heures sur le premier et la démo de cet opus m’a beaucoup plu. J’ai trop hâte ! Pour Monster Hunter, ce sera une découverte pour moi. J’ai toujours vu des amis y jouer et j’ai hâte de partager cette aventure avec les amis de l’équipe de NT. Blue Fire et Potion Permit sont les deux jeux indépendants que j’attends pour cette année. Repoussés plusieurs fois j’espère qu’ils débarqueront rapidement sur l’eShop et pourquoi pas en version boite.

Bref, l’année 2021 s’avère riche en nouveaux jeux, mais on m’a demandé de me limiter à seulement 5 donc voilà mes chouchous pour l’année qui arrive. Et vous ? Quelles sont vos attentes ?

BxLeaxCH

Monster Hunter story 2

La suite de The Legend of Zelda : Breath of the Wild

Cat Quest 3

Bayonetta 3

Pikmin 4 (doux rêve)

bobfoxbob

Apex Legends

Madden NFL 2022

Monster Hunter Rise

Genshin impact

Re:Zero -Starting Life Another World- The Prophecy of the Throne

Bonjour à tous. Pour l’année qui arrive je souhaite pouvoir passer les prochains confinements avec un vrai battle royal : Apex Legends ! Plus sérieusement je rêve de la sortie sur Switch de la série Madden NFL histoire de pouvoir faire des streams endiablés. Pour les futurs streams-équipe, un peu de Monster Hunter serait le bienvenue histoire de partager du bon temps avec ico et montrer notre niveau au monde entier. Je suis un grand fan de Dragon Ball Z Dokkan Battle sur smartphone donc pouvoir stream genshin impact me fera bien plaisir histoire de faire un gacha en live et bien sûr pour ma passion des boobs un petit Re:Zero ca se refuse pas.

Djinn

Ruined King : A League of Legends Story

New Pokémon Snap

Haven

Bayonetta 3

Un remake Pokémon Diamant et Perle ?

Damien-LCDG

New Pokémon Snap



Little Nightmares II



Persona 5 Strikers



La suite de The Legend of Zelda : Breath of the Wild

BRAVELY DEFAULT II

Des suites, des suites et encore des suites ! Voilà ce que j’attends pour 2021. En effet, chaque premier épisode m’a fait vibrer de bien des façons différentes, que ce soit avec effroi pour Little Nightmares, avec ébahissement pour Breath of the Wild (que j’ai tant de mal à considérer comme étant un Zelda tant il sort des sentiers battus de la franchise), avec émerveillement pour Persona et avec émotion pour Bravely Default. C’est donc avec plaisir, enthousiasme et la crainte d’être déçu que j’attends ces nouveaux jeux qui je l’espère nous transporteront autant que ce que leurs aînés ont su faire.

Une liste donc bien éclectique, au sommet de laquelle figure une madeleine de Proust : Pokémon Snap. Le premier du nom, sorti maintenant il y a 21 ans sur Nintendo 64, avait cette particularité de ne rien raconter et pourtant de réussir à nous immerger dans un univers fantasmé. Avec l’évolution des techniques et des supports, j’attends cette promenade au milieu des monstres de poche avec impatience !

Sergei

Werewolf : The Apocalypse — Heart of the Forest

Story of Seasons : Pioneers of Olive Town

Golden Sun 4

New Pokémon Snap

Werewolf tout d’abord. À l’origine un JdR sur table auquel je joue, voilà que celui-ci se décline enfin en jeu vidéal. Moi qui me voyais déjà incarner mon rongeur-d’os tout miteux, non, on y incarne un personnage prédéfini, mais ça fera bien l’affaire en attendant Werewolf : The Apocalypse – Earthblood qui malheureusement n’a pas été annoncé pour Switch. Pas pour l’instant en tout cas.

Que faire au printemps lorsqu’on vit en campagne ? Cultiver des trucs ? Naaaan, jouer à un jeu où on cultive des trucs ! Hâte de mettre les pattounes sur le dernier-né des Story of Seasons, meilleurs graphismes, un poil d’exploration et… et euh tout comme d’hab’ en suite. J’ai l’habitude d’y jouer en général deux semaines et de ne plus y retoucher, ce que je ferais sans doute de nouveau. Et si les nouvelles waifus qu’on m’y propose ne sont pas à mon goût, je pourrais toujours me rabattre sur Harvest Moon : One World. (mdrpasdutout, je ne pouvais pas m’empêcher de la faire celle-là.)

Golden Sun 4, tu m’entends Camelot ?! Après les deux premiers sur GBA dont je suis tombé amoureux immédiatement malgré les dialogues de 5 minutes unskippable avant certains boss où je suis mort bien trop de fois à mon goût, par flemme de grind sans doute. Les graphismes de la licence avaient quelque chose de nouveau et beau, l’histoire… je ne m’en rappelle plus, mais elle était très bien, si, promis. Tout ça pour dire que le 3, sorti 8 ans après le 2, est sorti en 2010 et est littéralement l’amorce d’une nouvelle histoire, alors… IL EST OÙ LE 4.

Et finalement ma Madeleine de Proust, Pokémon Snap ! Enfin le “New”. Si l’on m’avait fait le speech de Pokémon Snap lorsque j’étais enfant et que ce n’était pas un jeu de la licence pokémon, je ne l’aurais pas acheté. (Enfin ma p’tite môman ne me l’aurait pas acheté !) Mais interagir avec les pokémons dans leur milieu naturel, découvrir les secrets, exposer fièrement ses photos prises au meilleur instant…



Et voilà bonne année et évitez les bonnes résolutions : à force de viser les étoiles on finit par trébucher, le visage dans la boue.