Project Highrise: Architect’s Edition (Nintendo Switch) – Le test

Les grands buildings parviennent à susciter chez vous un attrait certain ? Vous parvenez à déceler dans ces mastodontes le charme urbain et l’opulence humaine ? Soit. Voilà bien un soft qui devrait vous contenter… que diriez-vous d’être à la tête d’un immeuble d’une hauteur ahurissante et pouvant abriter toutes sortes de bureaux et de logements, de commerces et même quelques shows spectaculaires ? L’idée vous sied ? Par ici les petits architectes du canapé, n’oubliez pas votre mètre fétiche, quelques crayons et votre précieuse calculette…

Développé par SomaSim, l’arrivée sur le soft de Project Highrise est pour le moins… austère ! En effet, le menu est d’une simplicité déconcertante avec un simple dessin urbain faisant office de toile de fond. Une entrée en matière qui a su nous dérouter, mais qui cachait pourtant bien son jeu, la bonne accessibilité n’est-elle pas un formidable apparat du jeu de gestion ?

Un peu plus près des étoiles…

Project Highrise peut s’enorgueillir d’offrir aux joueurs un soft original et complet afin de permettre à quiconque de se retrousser les manches avec pour objectif la construction d’un immeuble prestigieux. En effet, contrairement à son homologue « Mad Tower Tycoon » dont nous vous proposions le test il y a peu, nous avons cette fois-ci affaire à un univers certes moins enfantin, mais beaucoup plus riche et réaliste.

Il sera toujours question de construire des bureaux et des logements plus ou moins coquets, tout en attendant patiemment que les loyers tombent pour engranger toujours plus de bénéfices. Les locataires, plutôt tolérants et pas franchement exigeants au début, deviendront de plus en plus belliqueux, avec des demandes de plus en plus poussées. Quoiqu’il en soit, il vous faudra gérer bien des aspects afin de contenter tout le monde…

L’immeuble, votre immeuble, va peu à peu s’apparenter à un petit village (puis à une vaste capitale particulièrement haute !) qu’il conviendra de dorloter au mieux. Au commencement, il sera nécessaire de songer à mettre en place rapidement de quoi satisfaire les besoins en électricité et en eau, de vos occupants à venir. La ligne téléphonique sera aussi rapidement indispensable, tandis que la climatisation fera son apparition pour les plus exigeants.

Si l’installation de tous ces câblages et raccordements peut sembler un peu laborieuse au début (et notamment lors de sa découverte dans le copieux tutoriel), elle s’avère au final particulièrement simple et rapide. Finalement, à moins de les oublier, vous serez bientôt expert en plomberie et en électricité !

Bien entendu, vos locataires seront heureux d’avoir à disposition un peu plus qu’un robinet avec de l’eau courante et un courant électrique pour leurs éclairages ! Les plus fortunés seront les plus rigoureux, tout autant que les multiples employés de bureau. Le soft permet aux joueurs de choisir ses locataires, afin de pouvoir orienter son immeuble à sa guise. Par ailleurs, l’ajout de multiples commerces et autres lieux de loisirs et de restaurations permettront de rendre votre structure toujours plus attractive… une ambition qui sera au cœur de votre partie.

Le paroxysme du prestige

Le prestige est assurément ce qui distingue un immeuble de qualité, de bon goût et source de bien des convoitises par les locataires les plus riches, des immeubles médiocres et sans la moindre saveur avec pour ambition ridicule les bureaux de simples assurances bancales. En deux mots, il vous faudra viser le meilleur pour rester dans la course !

Plusieurs solutions s’offrent aux joueurs afin de gagner en prestige. Bien entendu, il sera nécessaire de cumuler un maximum de locataires au sein de votre structure (le monde attire le monde, les marchés nous le rappellent chaque semaine !), tout en contentant tout ce petit monde. Les locataires heureux permettent d’acquérir des points d’influence, des points qu’il faudra utiliser à bon escient afin de rendre l’immeuble toujours plus attirant. L’ajout de consultants, divers et variés, s’avère être souvent payant, le décorateur d’intérieur permet notamment d’installer dans votre building quelques œuvres d’art, qui augmenteront de façon significative votre prestige… quoi de plus chic que d’exposer dans son hall d’immeuble une peinture célèbre ?

Plus vous serez attrayant et prestigieux, plus les possibilités seront multiples. Les infrastructures se déverrouillent en effet au fil de la partie, tandis que prestige et influence se cumulent.

Pour résumer, n’espérez pas arriver à vos fins en multipliant les logements sans prendre en considération des aspects aussi importants que le contentement de vos locataires, ou même… la gestion de leurs déchets !

Un bon architecte pense à tout !

Votre travail devra être précis et minutieux, mais il restera particulièrement accessible. En effet, les développeurs ont eu la bonne idée de pousser leur simulation jusqu’à y inclure de (très) nombreux aspects renforçant sensiblement sa durée de vie.

Il est bien entendu possible de jouer les moult scénarios disponibles, avec des rigueurs et des difficultés bien définies, mais l’intérêt de ce jeu repose assurément sur son bac à sable. Les possibilités y sont nombreuses, multiples et variées, allant même jusqu’à proposer un service de recyclage des déchets dans l’immeuble, l’installation d’un casino et même des ascenseurs de services dans les hôtels ! Nous avons vous dit qu’il était possible d’inviter une starlette pour venir pousser la chansonnette chez vous…? De quoi rendre votre immeuble particulièrement populaire… à moins que le bruit ne gêne quelques locataires un peu coincés ?

Afin de vous aider dans votre travail de chaque instant, de nombreuses annotations sont visibles et le soft ne se montre guère avare sur les besoins de chaque locataire. L’ensemble y est clair, avec la présence de nombreux calques, tableaux et récapitulatifs divers, afin d’aiguiller au mieux le joueur dans la gestion de son immeuble.

En outre, la jouabilité y est excellente, avec une prise en main rapide. L’accès à l’ensemble des menus est simple et sans ralentissement. Le soft propose, enfin, un système de sauvegarde, rassurant et agréable, permettant de revenir sur son œuvre un peu plus tard.

« Pourquoi rester assis sur la plage si l’on peut employer ses journées à construire des immeubles ? » Philip Johnson

Project Highrise permet la construction d’un immeuble, d’un complexe hôtelier, locatif, commercial… bref, d’une véritable tour pleine de vie, qui mérite une attention bien particulière.

Malgré toutes les capacités du soft, les graphismes ne présentent pas de défaut majeur, même s’ils ne brûlent pas par des détails incroyables. Zoomer sur les habitants peut donner lieu à des visages d’une banalité déconcertante, mais vous ne le ferez probablement pas plus de deux ou trois fois ! À quoi bon ?

L’immeuble prend rapidement de l’ampleur et se pare de multiples petites cases colorées. L’agitation y est réelle sans tomber dans le fourmillement brouillon. L’essence reste lisible et agréable au fil des nombreuses constructions. Néanmoins, il est certain que le mode docké reste plus confortable, surtout avec un building immense…

Les musiques n’ont en revanche rien de bien extraordinaires, laissant le joueur songer uniquement à sa tâche. Quelques bruitages viennent agrémenter les journées, et permettent notamment de comprendre ce qu’il se trame assez rapidement (un locataire qui fait un rage quit par exemple ! Allez, salut l’artiste !).

Project highrise est disponible sur l’eShop de la Nintendo Switch au prix de 40 euros environ. Une version boite est, elle aussi, disponible.

