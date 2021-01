Mistover (Nintendo Switch) – Le test

Après PUBG et TERA, KRAFTON Game Union nous présente leur nouveau jeu. Nommé Mistover, ce RPG Rogue-like a l’ambiance sombre vous invitera à explorer de dangereux donjons autour du Pilier du Désespoir.

Le scénario peut sembler anodin : vous vous réveillez, amnésique dans un donjon, et vous faites attaquer par des monstres. Sauvé par les gardes du village proche, vous décidez de créer une équipe d’aventuriers pour explorer les donjons environnants… Un scénario similaire a de nombreux jeu du genre, mais à chaque fois revisité. Ici, c’est dans son gameplay que Mistover innove sur un thème déjà vu, mais toujours aussi efficace.

Vous auriez une carte ?

Mistover vous propose d’explorer des donjons créés procéduralement, parmi 5 zones différentes. Chaque zone propose sa propre ambiance, ses propres ennemis et plusieurs maps de taille différente, avec des récompenses à la hauteur de l’exploit. Pour finir un donjon, il vous suffit simplement de trouver la sortie. Facile, non ?… Peut-être pas…

Une des mécaniques de gameplay repose sur une horloge particulière. Agissant comme un compte à rebours, finir les donjons sans le fouiller de fond en comble, sans ouvrir chaque coffre et en évitant tous les ennemis fera avancer plus rapidement cette horloge mortelle. A l’inverse, réussir son travail consciencieusement peut retarder cette fin prématurée, ou à minima empêcher l’horloge d’avancer. Rusher à travers les labyrinthes ne vous mènera qu’à votre perte.

Ne partez pas les mains vides, car vous devrez gérer votre jauge de faim et de lumière pour faciliter votre exploration, et vous pourrez aussi utiliser les compétences de vos personnages pour avancer plus efficacement ou les buissons pour vous cacher. Sachez aussi que votre sac n’est pas illimité, et les objets que vous transportez peuvent devenir inutilisable en sortant du labyrinthe.

Une équipe du tonnerre

Pour vous attaquer à l’exploration de ce jeu, vous pourrez recruter différents personnages parmi 8 classes différentes, allant des clercs pour le soin ou des samouraïs pour les dégâts à des classes plus exotiques, tel que les loups-garous. Quelques éléments tels que les cheveux ou le nom de vos personnages sont personnalisables, mais ne vous attachez pas trop à eux, car la mort définitive est un risque à encourir.

Chaque personnage pourra d’ailleurs être équipé avec des armes, armures ou accessoires trouvés dans les donjons, et chacun possédera plusieurs compétences, choisies aléatoirement dans une liste d’une dizaine disponibles. N’ayez crainte, vous pourrez utiliser vos points de compétences obtenus en montant des niveaux pour les changer ou les améliorer.

Votre formation aussi sera importante. La position des membres de votre équipe influencera un bonus global d’esquive ou de précision, ainsi que les attaques qu’ils peuvent utiliser. Idem du côté adverse, il est donc important de pouvoir gérer le positionnement aussi bien de vos troupes que celle de vos adversaires.

En devenant plus fort, vos équipiers obtiendront des passifs aléatoires. Inutile de dire qu’un passif handicapant peut devenir un point fort pour un autre et vice-versa… Par chance, vous possédez un moyen de les changer, mais le résultat n’est pas garanti.

Vous pensiez que ce serait facile…

Si les ennemis seront votre principale crainte, mourir de faim ou en détruisant un obstacle peut devenir anodin. Le jeu ne vous prend pas par la main, et les ennemis ne vous font pas de cadeaux. Par chance, la difficulté peut être réglée, et le jeu vous offre la possibilité de régler certains paramètres comme votre nombre de compétences, le nombre d’ennemis, etc… Ces paramètres augmenteront ou réduiront la difficulté, tout comme votre score final.

De plus, le passage d’une région à l’autre est ponctué par un boss plutôt coriace, et chaque nouvelle région contient des ennemis encore plus puissants et inédits.

Le jeu ne contient pas de musique à proprement parler, mais des ambiances sonores qui contribue au stress constant. De plus, après chaque action, le jeu sauvegarde. Aucune erreur est tolérée chez les explorateurs du Corps du Pilier.