Quelques jeux jeux DSiWare ont été désactivés sur l’eShop 3DS

Le DSiWare a été l’une des premières tentatives de Nintendo d’avoir des jeux téléchargeables sur ses plateformes.

La boutique DSi a fermé ses portes en 2017, mais son héritage s’est poursuivi sur la 3DS car l’ensemble des jeux DSiWare était aussi disponible sur l’eShop de la console 3D. Cependant, depuis peu, quelques jeux ne sont plus disponibles. Apparemment, tous les titres DSiWare sortis avant la mi-mai 2011 ont été désactivés sur la boutique en ligne 3DS. On ne sait pas très bien pourquoi ces jeux ne sont plus disponibles. Si vous avez déjà acheté l’une de ces versions, vous devriez pouvoir les télécharger plus tard. Voici quelques-uns des jeux inclus dans la boutique :

– Shantae: Risky’s Revenge

– Asphalt 4

– X-Scape

– Aura Climber

– Zenonia

– Spotto!

– Mighty Flip Champs

– Escapee GO!

– Dr. Mario Express

– Mr. Driller

– Soul of Darkness

– Legends of Exidia

– Spin Six

– The Oregon Trail

– Glow Artisan