Quiplash 2 InterLASHional: Dites n’importe quoi ! (Nintendo Switch) – Le test

Sans doute n’êtes-vous pas passé à côté du célèbre jeu de société « blanc manger coco » désormais décliné sous de multiples variantes. Reprenant sensiblement les mêmes codes, quoi que bien (BIEN) plus sage, Jackbox Games nous propose d’extraire un des jeux de leurs célèbres compilations Jackbox. Comble du bonheur : il est en français (et pas que, pour les polyglottes !).

Le principe du jeu est d’une simplicité déconcertante. Tout le monde peut jouer (un mode famille est notamment disponible afin de limiter les sujets un peu plus olé olé) et ce, jusqu’à 8 joueurs en local. Le mode online n’est malheureusement pas officiellement disponible bien qu’il soit toujours possible de jouer en visio pour les plus motivés.

À vos tablettes/téléphones !

Afin de débuter une partie, rien de plus simple. Il suffit à chaque joueur de se saisir de son téléphone, ou bien d’une tablette, et de rejoindre le site du jeu, d’y rentrer son pseudo (mais pas son avatar) et code de la partie… le tour est joué ! Chaque partie se décompose en 3 manches et débute sous la voix enjouée du narrateur.

Une première proposition apparaît alors à l’écran du téléphone ou de la tablette de chaque joueur, la Switch n’étant qu’un support de jeu, comme par exemple « Comment séduire un ours ? » ou encore « Il ne faut jamais tremper ______ dans une fondue savoyarde » (c’est totalement improbable tout ça, totalement !). Chaque joueur est invité à inscrire sur son appareil le ou les mots de son choix, avec pour simple objectif d’être drôle ou atypique, pour compléter la phrase commune. L’ensemble des réponses pour toutes les propositions sont révélées à la fin de la manche. Les joueurs sélectionnent alors les réponses qui leur semblent les plus appropriées, pour ne pas dire les plus décalées.

Le joueur victorieux collecte alors de nombreux points. L’idée, vous l’aurez compris, est de rapidement dévier vers l’absurde et le comique de situation. Les joueurs sont totalement libres de leurs réponses, ce qui peut donner lieu à des situations cocasses et risibles. À moins de ne participer qu’avec un sens aigu de la culture… mais à ce moment-là, vous vous lasserez bien trop vite du concept, qui repose assurément sur le fun assumé de ses participants !

Les joueurs dépourvus de repartie peuvent rejoindre la partie sans crainte : il est possible de sélectionner un joker, le jeu répondra alors à votre place. Néanmoins, la cohérence est souvent hasardeuse dans ce cas, et le non-sens fréquent.

Les trois manches terminées, le joueur avec le plus de points remporte la partie. Comptez une dizaine de minutes par partie.

À vos créations !

Au-delà d’un concept qui fonctionne particulièrement bien entre amis, les développeurs ont eu la belle idée d’inclure dans leur soft un outil de création rapide et efficace. Ainsi, si vous faites le tour des propositions disponibles, rien ne vous empêche d’en concevoir de nouvelles ! Le jeu ne dispose dès lors plus de limite, il suffit simplement d’y consacrer un peu de temps.

Qu’il s’agisse du jeu strict, ou de la conception de nouvelles questions, la globalité du jeu est accessible et ne requiert aucun pré-requis pour se lancer dans l’aventure.

À vos chips !

La période actuelle n’est pas franchement propice aux grosses soirées entre amis, mais une fois les jours heureux revenus, nul doute que vous serez nombreux à prendre du plaisir sur ce jeu. Rassemblés autour de la table basse avec moult victuailles, l’ambiance sera excellente !

Par ailleurs l’univers du jeu est richement coloré et propice à la bonne humeur. Néanmoins, il manque cruellement de détails, de décors, de petits plus pour pimenter davantage la partie. En outre, la voix off s’éternise quelque peu dans ses discours, tandis que nous n’attendons finalement qu’une seule chose : jouer. D’où l’intérêt des quelques chips dans les parages.

Une connexion un minimum stable est bien entendu indispensable pour profiter pleinement du soft.

Quiplash 2 InterLASHional est disponible sur l’eShop de la Nintendo Switch pour moins de 9 euros.

Le saviez-vous ?

Quiplash 2 sort tout droit de la complication 3 de la Jackbox Party. Cette dernière comporte 4 autres jeux, mais attention… ces jeux ne disposent pas de la traduction française cette fois-ci !