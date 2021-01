Le Among Us-Like Project Winter annoncé sur Nintendo Switch

Project Winter est un jeu multijoueur de 8 personnes dans lequel l’accent est mis sur la tromperie sociale et la survie. La communication et le travail d’équipe sont essentiels au but ultime de l’évasion des survivants. Rassemblez des ressources, réparez les structures et bravez la nature sauvage ensemble.

Trahissez vos amis dans ce multijoueur de 8 personnes concentrées sur la tromperie sociale et la survie.

La communication et le travail d’équipe sont essentiels au but ultime de l’évasion des survivants. Rassemblez des ressources, réparez les structures et bravez la nature sauvage ensemble. Attention, il y a des traîtres au sein du groupe qui gagneront de la force au fur et à mesure que le match avance. Le seul objectif des traîtres est d’arrêter les survivants par tous les moyens possibles.

Fonctionnalités :

S’échapper pour survivre

En tant que survivant au sein d’un groupe d’étrangers, vous devrez rassembler des ressources, combattre les éléments et accomplir une série de tâches afin de faire appel à l’un des nombreux véhicules de sauvetage.

Rôles cachés

Parmi le groupe des survivants se cachent des traîtres non identifiés. Les traîtres se connaissent, mais pas les survivants. Leur but est d’empêcher les survivants de s’échapper sans être identifiés et tués.

Travail d’équipe

Les survivants ne peuvent s’échapper que s’ils travaillent ensemble. Les joueurs et joueuses qui s’égarent seuls auront du mal à survivre aux éléments, peuvent être victimes d’une faune hostile ou devenir des cibles faciles pour les traîtres.

Communication

Il y a plusieurs façons de communiquer avec les autres joueurs, y compris le chat vocal de proximité, les canaux privés de chat vocal, le chat textuel et les émoticônes – la communication est essentielle si les survivants ont l’espoir d’accomplir leurs tâches et de se défendre contre les traîtres.

Trahison et tromperie

Les traîtres sont en surnombre et faibles quand le jeu commence, ils peuvent infiltrer les survivants et gagner leur confiance pendant qu’ils développent leur force. Les survivants ne peuvent jamais être sûrs à 100 % de savoir à qui faire confiance. Les traîtres peuvent en profiter pour répandre des mensonges et dresser les survivants les uns contre les autres.