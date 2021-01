Dininho Adventures (Nintendo Switch) – Le test

Trente ans !! Cela fait 30 ans que Yoshi a le monopole des jeux de plateforme mêlant un petit dinosaure mignon et des œufs ! Mais il était temps que cela change, and here come a new challenger : Dininho Adventures.

Denver, le dernier dinosaure

Édité et développé par Dininho Games, Dininho Adventures est un jeu de plateforme qui vous place dans la peau d’un adorable dinosaure qui va partir à l’aventure afin de récupérer les oeufs d’une pauvre maman archosaure ovipare qui se les est fait voler par un odieux Chapardosaurus.

Et si un éléphant trompe énormément, un dinosaure pond tout autant … en tout cas, selon les membres du studio Dininho Games! Ce n’est pas moins de 4 mondes tout en pixels colorés qu’il faudra parcourir pour récupérer les nombreux oeufs de notre matriarche en détresse.

C’est mon ami et bien plus encore

Jeu de plateforme classique par excellence, votre avatar pourra se déplacer et sauter, ainsi qu’attaquer via un redoutable coup de queue qui rendrait jaloux Indiana Jones avec son fouet. Cependant, les sauts sont glissants et peuvent entraîner des chutes malheureuses lors d’étapes de plateforme mobiles qui demandent un peu de finesse.

Il vous sera également possible de grimper ou nager dans des environnements divers, ou encore esquiver les attaques des ennemis tous plus nombreux et diversifiés que la faune au Jurassique.

La santé de notre protagoniste est représentée via un nombre en haut de l’écran. Chaque coup reçu diminue le compteur et c’est le game over quand il tombe à 0. Les chutes sont, quant à elles, fatales, mais le jeu vous remet toujours au début de la zone ou du checkpoint sans perdre les objets qui ont été ramassés avant.

La courbe de difficulté du titre est croissante, mais commence déjà étonnamment assez haut.

Vient d’un monde jamais vu encore

Bien que jouable exclusivement en solo, le jeu tente de jouer la carte de la convivialité (ou compétition, en fonction de comment vous prenez la chose !) via une minuterie affichée dans le coin supérieur gauche de l’écran qui sera d’une grande aide pour les speedrunneurs, mais qui permettra en plus de classer les performances de vos amis afin de déterminer qui est le meilleur sauveur de ponte de dinosaure.

Chaque monde est découpé en zones, et il n’est possible de passer à la suivante que quand vous avez récupéré un certain nombre d’œufs. Si vous êtes complétistes, il faudra vadrouiller, car certains seront bien dissimulés dans des zones secrètes ou difficiles d’accès. En rajoutant à cela des chemins à embranchements, tout est fait pour que vous ayez envie de revenir sur le titre et ainsi augmenter artificiellement le temps de jeu. Dans le but de vous motiver, sachez qu’un monde bonus est déblocable en fonction de vos scores.

Mais tout cela n’est pas suffisant pour masquer la faiblesse de ce jeu, car il faut bien l’avouer : il est court et se termine rapidement. Et ce ne sont pas les affrontements contre les boss à chaque fin de monde qui vont rallonger la durée de vie.