JumpHead: Battle4Fun! (Nintendo Switch) – Le test

La licence Super Smash Bros est devenue une source d’inspiration pour beaucoup de studios. Les émules sont nombreux sans jamais l’égaler. Et cela, même quand on est un grand acteur du Jeu Vidéo et qu’on tente la formule en invitant de nombreux guests de grande licence dans son casting jouable. Smash Bros a toujours détrôné ses concurrents à chaque génération. Pourtant, en prenant juste la base pour inspiration et en tentant d’autres approches, on peut se retrouver avec des formules sympathiques. Mais pour voir ce genre d’originalité, il faut se tourner vers les plus petits. Parmi eux, les studios français Light Maze et JumpHead qui s’associent pour proposer Jumphead: Battle4fun. Nous avons pu toucher à la version Switch de ce petit jeu réservé aux soirées entre amis !

Bondir à plusieurs pour plus de Fun !

Il arrive qu’à un moment donné d’une après-midi et/ou d’une soirée entre amis sur Switch, après avoir longuement dosé du Mario Kart ou du Super Smash Bros, on se demande encore quoi lancer afin de poursuivre dans le fun en multijoueur. Les Hardcores du multijoueur auront certainement encore du stock de fun à proposer tant les licences fortes du multijoueurs sont nombreuses sur Switch. Pourtant, sans chercher dans les titres les plus connus, le fun immédiat peut être incarné par des noms moins populaires, notamment Jumphead: Battle4Fun.

Un fun immédiat sans nécessité de SSD pour juste quelques petites secondes de chargement, juste vos amis à portée de main et suffisamment de manettes ou joycons. On navigue rapidement sur un menu principal entre une simple partie rapide ou la possibilité de créer une partie légèrement plus customisée. Puis une fois prêt, la partie démarre déjà accompagnée normalement des premiers éclats de rire. Aucun mode Solo, que ce soit Arcade ou Scénario, on va vraiment à l’essentiel. Puis vu le design peu attirant et random de nos combattants, ce n’est pas comme si on leur demandait un background.

D’ailleurs, en parlant de ceux-ci, on peut les customiser rapidement avant de lancer une partie. Ce sont des genres de bonhomme cubiques très random. On peut définir leur couleur, leur expression faciale ou encore leur slip. Autant dire que le fun peut démarrer avant même de lancer la partie en prenant juste le temps de configurer la couleur de son slip. Les choix restent limités, au début, puisqu’il faudra tout débloquer en jouant au jeu. Ne perdons ainsi pas de temps et lançons ces parties !

Comment se joue Jumphead: Battle4fun ? Nous l’avons comparé à Smash Bros, donc peut être s’agit-il d’un Versus Fighting avec des combos de coup à réaliser afin de vaincre nos opposants en les sortant du stage, faire des points et remporter la victoire ? Il y a effectivement des combos, des objets de soutiens, des stages avec du vide ainsi que des points à accumuler afin de sortir vainqueur des affrontements du jeu. En revanche, concernant les coups, limitez-vous à des sauts et à des attaques de plongée rapide vers le bas. Tout est dans le titre en fait, pour faire des points, il faudra sauter sur la tête de vos opposants!

En lançant une partie rapide, une roulette définit le temps de jeu, le stage et les règles de jeu. Tandis que dans une partie normale, vous pourrez définir cela vous-même. Chaque stage est configuré de sorte que vous ayez à adapter votre gameplay alors même que la règle de base reste la même. Par exemple, un stage avec de la glace fera accélérer et glisser votre personnage sur les côtés du stage. Ce qui peut s’avérer contraignant en termes de déplacement. Le nombre de stages disponible au début est bas, mais vous avez au total plus d’une vingtaine de stages qu’il faudra débloquer en jouant plusieurs parties.

En ce qui concerne les règles du jeu, elles sont originales et vous permettent de varier toujours plus les plaisirs en gardant pourtant la même base de gameplay répétitive, sur le papier, consistant juste à bondir sur la tête des autres. Présentons justement quelques règles originales de jeu afin de vous donner une idée de la chose. En jouant avec des règles de jeu “Selfie”, un “objectif photo” est visible en permanence durant le combat. Cet objectif prend une “photo” toutes les 10 secondes. Et selon votre positionnement sur ce “Selfie”, vous obtiendrez plus ou moins de points bonus. Il s’agira ainsi d’ajuster vos sauts sur les autres tout en veillant à rester sur l’objectif photo.

Avec des règles de jeu “Laser”, vous aurez 2 armes laser une verticale et une autre horizontale tirant de temps à autre un rayon laser faisant perdre un point à quiconque se faisant toucher par le tir. Un peu plus d’une dizaine de règles de jeu afin de varier les plaisirs. Notez que toutes les règles ne sont pas accessibles d’emblée et qu’il faille les débloquer. Ajoutons à cela une bonne vingtaine d’objets apparaissant aléatoirement et attribuant quelques bonus ou malus durant les combats à quiconque se les procurant. Des objets que vous pouvez également paramétrer avant de lancer une partie.

Alors que le fun est immédiat avec vos amis, il va sans dire que si vous n’avez personne à qui prêter un joy-con, vous vous amuserez tout au plus une ou deux parties avec l’ordinateur. Pas de mode solo pour motiver la pratique solo ni de mode de jeu en ligne afin de pouvoir profiter du multijoueur sans avoir à dépendre de la présence d’autrui dans votre salon. Un argument de poids également à notre époque du confinement et de la distanciation sociale. Un mode en ligne aurait également gonflé de manière non négligeable la durée de vie du jeu qui est en réalité très courte si votre objectif est juste de débloquer les divers éléments du jeu et devient longue avec vos amis.

Il faut souligner aussi qu’il s’agit d’une expérience multi véritablement axée sur le fun, donc si vous êtes un joueur vétéran du genre “Try hard”, il est probable que l’expérience ne vous convienne pas également. Et ce ne sont certainement pas les quelques couleurs chatoyantes du jeu qui vont également attirer vos yeux vu les personnages très quelconques et les décors très simples du jeu. D’ailleurs, ces mêmes couleurs deviennent un défaut en multi lorsque chacun prend la même couleur et que l’on perd en lisibilité en passant notre partie à chercher son personnage. Paradoxalement au-delà du petit esprit de compétition, pour des plaisirs simples ce bordel de couleur peut participer au fun du jeu. Reste à évoquer la bande son très quelconque du jeu dont on n’a pas retenu grand chose.