Super Holobunnies: Pause Café (Nintendo Switch) – Le test

Développé par Q-bit Games et édité par Nkidu Games, Super Holobunnies: Pause Café est ce genre de jeu qui apparait tout mignon vu de l’extérieur, mais qui va vous provoquer quelques arrachages de cheveux et pétages de plombs intempestifs et incontrôlables. Vous voilà maintenant prévenus, il est donc possible de poursuivre la lecture de ce test en toute quiétude.

« C’est une patte de lapin destinée à porter chance. Pas au lapin, bien sûr… »

C’est en 2014 que le jeu pointe le bout de ses pixels quand le studio lance un kickstarter qui ne rencontrera malheureusement pas le succès escompté. Mais il en faut plus pour décourager nos jeunes développeurs, et ce n’est non pas un, mais trois jeux qui sont proposés avec ce titre.

Tout commence par la destruction d’une planète qui va pousser une joyeuse bande de lapins à partir à l’aventure à la recherche d’un nouveau foyer. Mais pour rajouter une petite dose d’absurde à l’ensemble, nos lapins décident de se reposer au Qaantar’s Café et de participer à différentes épreuves sportives.

« La guerre c’est comme à la chasse sauf qu’à la guerre, les lapins tirent. »

Tout en pixels, le titre vous propose donc 3 modes de jeu différents, ce qui en fait un ensemble étonnamment assez complet, bien qu’un peu décousu.

Le mode BRAWLER permet d’incarner un lapin lors d’un combat en un contre un en local (donc il vous faudra toujours quelqu’un à côté de vous afin de lancer un match). En plus des caractéristiques inhérentes à chaque personnage, les outils à disposition ainsi que les différents coups disponibles et bonus seront à maîtriser si vous voulez battre votre adversaire dans un univers qui est plus technique qu’il n’en a l’air. Mais cela est un maigre prix face à la possibilité de voir un lapin flottant dignement dans les airs grâce à son jet pack !

Le mode KITCAT ADVENTURE vous permet d’incarner un adorable chat qui va se faire exploser la tronche à la moindre occasion dans un univers mêlant le « Die and retry » et le « endless runner » avec subtilité et efficacité. Votre personnage court sans s’arrêter, et il faudra le guider à travers les différents niveaux afin d’éviter les précipices, obstacles, pics et flammes de l’enfer qui se dresseront devant lui, et ce à l’aide d’un seul bouton : la touche B. Pour vous y aider, vous pourrez récupérer en chemin des artefacts qui vous permettront d’aller plus vite, de sauter plus loin ou au contraire de ralentir votre course effrénée. Le jeu vous propose une aventure exigeante et avec un niveau de difficulté assez élevé qui mettra à rude preuve vos réflexes et vos nerfs.

Le dernier mode proposé est le LEGACY BOSS RUSH avec lequel il faudra enchaîner les combats contre des boss issus des différents univers du studio Q-bit Games. Les ennemis sont originaux et bien pensés, et les techniques pour les bouter hors de l’écran sont bien trouvées. Et si la difficulté des affrontements ne suffit pas, les décors eux–mêmes seront des obstacles avec lesquels il faudra composer.

« Trèfle de plaisanterie, comme dirait un lapin dans un carré de luzerne… »

L’univers graphique du jeu est superbe, maîtrisant ce qu’il se fait de mieux en pixel et nous plongeant immédiatement dans un voyage aux confins de l’espace où se mêlent aventure, danger et humour. Le tout accompagné par un bon son de grande qualité.

Le jeu se montre exigeant, et il faudra faire preuve de persévérance pour en venir à bout. Le seul reproche qui pourrait lui être formulé est sa durée de vie malheureusement un peu courte.