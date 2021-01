9 nouveaux jeux annoncés sur Nintendo Switch

Et on commence avec un jeu qui sort aujourd’hui, oui un dimanche.

Utilisez la radio pour ordonner aux soldats sur le champ de bataille. Suivez la situation en vous basant seulement sur leurs rapports oraux. Menez des pelotons Américains affronter les Vietcongs dans un jeu de STR réaliste et innovant. Effectuez des choix difficiles et faites face aux conséquences. Le jeu sort aujourd’hui pour 14.99€ (14.99$ aux États-Unis) sur la boutique en ligne de la console hybride de Nintendo.

Dans Radio Commander, vous jouez le rôle d’un commandant militaire Américain servant dans l’Armée Américaine pendant la guerre du Viet Nâm. Vous porterez un lourd fardeau car votre mission est de coordonner les opérations militaires prenant place entre 1965 et 1968. Mais ce n’est pas simplement un autre STR, dans lequel vous êtes un être invisible planant sur le champ de bataille. Dans Radio Commander, les rapports de situation vous sont présentés sous la forme de déclarations radio dramatiques envoyées par des troupes combattant sur le terrain. Et votre seul accessoire est une carte stratégique sur laquelle vous pouvez placer des pions et des notes.

VUE UNIQUE SUR LE REALISME

Radio Commander offre une expérience unique très différente des jeux de stratégie en temps réel classiques. C’est une tentative audacieuse de redéfinir le genre, car le joueur sera impliqué dans un processus de prise de décision bien plus réaliste que ceux décrits par des titres STR plus occasionnels. Demandez des rapports de situation. Écoutez ce que vos hommes ont à vous dire. Envoyez des hélicoptères d’evasan et des largages de napalm. Venez à bout de l’ennemi invisible.

PLONGEZ DANS L’HISTOIRE

Découvrez l’histoire de soldats et de leur commandant, pris au piège au milieu d’un conflit sanglant, chaotique et moralement ambigu au Viet Nâm. Plongez dans un scénario qui n’évite pas les problèmes difficiles des civils pris au piège du théâtre d’action, des opérations louches de la CIA et des pressions politiques cyniques. Découvrez ces situations difficiles, présentées dans des classiques culte comme Platoon, Full Metal Jacket ou Apocalypse Now, qui se produisaient quotidiennement pour ceux qui servaient au Viet Nâm. Constatez par vous-même combien il est difficile de faire les bons choix lors d’un échange de tirs avec les Vietcongs.

DÉCIDEZ DE QUI VIT ET MEURT

Décidez du sort de vos soldats. Les choix que vous aurez à faire auront un impact direct sur le déroulement du jeu. Ils définiront également les vues de votre héros. Ou peut-être est-ce vos vues ? En jouant à Radio Commander, vous devez être prêt à répondre à des questions difficiles sur la justesse de vos actions, le prix d’une vie humaine et le pouvoir toxique de la propagande et des stéréotypes.

UTILISEZ VOTRE IMAGINATION

Radio Commander n’est pas un autre jeu d’action vide. Vous jouerez le rôle du commandant qui opère depuis sa tente, en utilisant uniquement une radio et une carte. Vous regarderez la carte pendant des heures et écouterez attentivement les rapports. Vos décisions affecteront la vie de nombreuses personnes. Comme dans la vraie vie, il n’y a pas de jolis graphismes ni d’animations pour vous aider à imaginer ce qu’il se passe sur le champ de bataille. Seulement vous, votre carte et vos compétences. Vous devez écouter et être intelligent(e). Grâce à cela, le niveau d’immersion est beaucoup plus élevé que dans les jeux de stratégie en temps réel normaux.

CHOISISSEZ ENTRE DES MOYENS DIVERS

Vous prendrez sous votre commandement non seulement des unités d’infanterie, de cavalerie aérienne ou d’artillerie de campagne, mais également de puissantes unités de soutien aérien. C’est dans votre volonté de commander des largages de napalm ou des bombardements dévastateurs. Êtes-vous prêt(e) à apporter la pluie de feu et à brûler les positions ennemies ? Êtes-vous sûr que vos soldats sont assez loin et ne subiront pas de dommages ? Et la fin justifie-t-elle toujours les moyens ?

FAITES L’EXPÉRIENCE DE SYSTÈMES EN JEU PROFONDS

Sous la couche narrative, cachée à vos yeux, se déroule une simulation complexe et profonde. Dans Radio Commander, chaque unité est décrite par un ensemble unique de statistiques. Vous devrez vous soucier du moral de votre peloton, de ses provisions et même de son endurance. Tous ces facteurs seront importants lors des confrontations de vos soldats avec l’ennemi, un terrain hostile et le climat Vietnamien extrême. Que ferez-vous, quand vos hélicoptères rapporteront, qu’ils sont à court de carburant et forcés d’atterrir au beau milieu de la jungle ? Enverrez-vous la mission de sauvetage, risquant la vie d’encore plus de soldats ?

CRÉEZ DES LIENS AVEC VOS FRÈRES D’ARMES

Les troupes sous votre commandement ne sont pas simplement des pions sur la carte. Ce sont des êtres humains complexes, à plusieurs niveaux, avec leurs propres voix, problèmes, forces et faiblesses. La confiance mutuelle est essentielle. Ils dépendent de votre jugement et de vos bonnes décisions, tandis que vous espérez qu’ils fassent de leur mieux. Découvrez des centaines de dialogues originaux et de scénarios. Rejouez des missions précédemment terminées et modifiez le cours des événements en prenant différentes décisions et en rencontrant différents événements.

Blacksmith of the Sand Kingdom est aussi disponible depuis peu pour 17.99€ au lieu de 19.99€, une réduction que les joueurs peuvent bénéficier jusqu’au 14 janvier.

Muspelheim, une nation de désert et de vie sauvage, également appelée “le Royaume du Sable”. Volker, le fils d’un forgeron, a toujours rêvé de devenir un aventurier, mais il se retrouve aventurier et aspirant à devenir en même temps un forgeron de la cour ! Partez à l’aventure dans des donjons, récupérez du matériel en rassemblant et en pillant des monstres, puis fabriquez du matériel de haute qualité. Libre à vous de les utiliser ou de les exposer et de les vendre dans votre magasin. Trouvez d’autres membres du parti à la Guilde et accomplissez les tâches requises pour progresser dans l’histoire et gagner des récompenses. Il existe 14 catégories, une sélection de foi et des compétences passives qui vous permettent de personnaliser gratuitement votre personnage ! L’aventure du forgeron commence !

Binarystar Infinity sortira sur Nintendo Switch en 2021. r

Gorilla Big Adventure sortira sur l’eShop de la Nintendo Switch le 13 janvier pour un prix de 4.99€.

Crossbow: Bloodnight sortira le 29 janvier sur Nintendo Switch.

Space Aliens Invaders sortira lui le 13 janvier à 4.99€.

Les envahisseurs reviennent de l’espace dans cette version modernisée, à la pointe de la technologie. Retournez dans les années 80 avec ce jeu de tir extraterrestre classique. Profitez de la version améliorée avec les capacités des appareils d’aujourd’hui et revivez le gameplay simple mais addictif des jeux vidéo de première génération. Des armes à collectionner, de nombreux types d’envahisseurs différents vous garantiront des heures de plaisir intense. Montrez vos talents de tireur et détruisez les extraterrestres vague après vague. Il est temps pour vous de protéger la planète contre des envahisseurs mortels. Bonne chance, capitaine ! Commandes de la manette de jeu ou du clavier faciles à maîtriser

Missile Dancer sortira le 21 janvier sur Nintendo Switch, toujours via l’eShop pour 9,99 €.

Missiles ! Missiles ! Et plus de missiles ! Évitez les missiles ennemis et détruisez leurs avions phares avec le vôtre ! Envolez-vous dans le ciel à bord de votre avion de combat dans ce jeu de tir à défilement vertical plein d’action. Développez votre radar et verrouillez vos ennemis pour les abattre avec une puissante frappe de missile ! Vous pouvez augmenter la portée de votre radar de verrouillage et le nombre de missiles avec des objets bonus après avoir vaincu des ennemis. Ne soyez pas touché ! Et fais attention ! Vos armes ne feront pas tomber les ennemis ! C’est votre meilleure option contre les attaques entrantes ! Deux modes de jeu: Arcade et Contre la Montre. Terminez l’histoire comme dans les machines d’arcade, ou essayez votre meilleur score en attaque par score de 3 minutes. Ne jouez pas seul ! Vous pouvez jouer en coopération locale sur la même Nintendo Switch. Doublez le plaisir !

Ping Redux arrive sur l’eShop le 12 janvier pour 3€99.

PING REDUX est un jeu de puzzles de ping pong passionnant, refait à partir de son grand frère PING 1.5+. Il n’est pas fait pour les petites natures. Rebondis entre les murs et les obstacles pour atteindre la délicieuse orange. Il possède une excellente playlist techno, si bonne qu’elle en resterait dans ta tête pendant des jours. PING REDUX comporte plus de 100 niveaux dont 12 boss inspirés de jeux rétros pour une expérience de jeu variée. Avec des bombes, de la lave, des pièges en mouvement et plein d’autres blocs pour t’empêcher de passer. Tu penses pouvoir le finir?

Et on termine avec Grey Skies: A War of the Worlds Story qui sortira le 4 février pour 14,99 €.

Grey Skies : Une histoire de la Guerre des Mondes est une aventure solo furtive qui vous plonge au cœur de l’invasion martienne. Incarnez Harper tout au long de son histoire personnelle au beau milieu de l’événement le plus important de l’histoire humaine. Basé sur l’excellente œuvre de HG Wells, explorez la campagne anglaise et rencontrez des conceptions emblématiques tels que la Fumée Noire, l’Herbe Rouge et bien sûr la toute-puissante Machine de Combat, c’est bien le Rayon Ardent ! Faufilez, fabriquez et trompez les âmes sous influence martienne, jusqu’à ne plus pouvoir. Utilisez l’environnement à votre avantage ou améliorez les capacités de Harper pour fabriquer des objets jetables et apprenez à neutraliser ou à éviter les ennemis de différentes manières innovantes et passionnantes ! Cadre emblématique – Basé sur l’incroyable univers de HG Wells, rencontrez des outils martiens emblématiques tels que des Trépieds, de l’Herbe Rouge et de la Fumée Noire Artisanat – Fabriquez des armes jetables et expérimentez-les pour neutraliser les ennemis de façon intéressante. Furtivité – Faufilez-vous dans la campagne anglaise ou éliminez les ennemis de l’ombre ! Montez de niveau – Faites progresser Harper et améliorez ses capacités pour vous assurer d’être fin prêt pour l’invasion martienne !