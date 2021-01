R.B.I. Baseball 20 (Nintendo Switch) – Le test

On a beau dire ce que l’on veut, en 2020 la Nintendo Switch aura eu pas mal de jeux, du bon et du moins bon. 2020 est également marqué par la sortie de deux jeux de Baseball sur l’hybride de Nintendo : Super Mega Baseball 3 et R.B.I. Baseball 20. Nous allons justement nous attarder sur ce dernier. Après trois opus très moyens, que vaut cet opus 2020 ? Verdict…

Des licences officielles, mais un contenu faible

Une fois n’est pas coutume, R.B.I. Baseball 20 nous offre toutes les licences officielles des trente équipes de la Major League ainsi que leurs stades. Malheureusement, le contenu reste faible et nous nous retrouvons avec le même contenu que la version 19, à savoir :

Match amical : ici nous pouvons affronter l’IA ou un ami en local. Dans ce mode, il est possible de sélectionner le nombre de manches ou encore la mercy rule (dès lors qu’une équipe a au moins 10 points d’avance sur son adversaire, la rencontre se termine). La période de la journée et le stade peuvent également être modifiés.

Le mode Franchise nous permet de prendre les rênes d’une équipe sur dix saisons. Au démarrage d’une nouvelle Franchise, nous pouvons activer ou non les blessures et également choisir si on souhaite que ce soit réaliste, modéré ou mineur. Cela aura un impact sur la durée d’indisponibilité des joueurs. Nous pouvons également choisir si nous voulons une limite pour les échanges de joueurs ou non et enfin la durée de la saison : de 52 à 162 matchs. Ce dernier correspond à la durée standard d’une saison de MLB.

Le Home Run Derby (ou Concours de coups de circuit en français). Ici nous pouvons également affronter l’IA ou un ami. Le but est de réaliser un maximum de Home Run dans le temps imparti.

Enfin, le mode « Éliminatoires ». Ce mode nous permet de faire partie des Wild Cards. Il s’agit des matchs éliminatoires menant les deux meilleures équipes aux World Series (ce sont les phases finales de la saison).

Malheureusement, ce nouvel opus ne propose toujours pas de mode online, nous ne pouvons donc que jouer en local avec des amis.

La technique et le gameplay en amélioration

Si le contenu n’a pas bougé d’un iota depuis l’opus 2019, les équipes de MLB Advanced Media ont fait un travail sur l’aspect graphique. En effet, nous avons cette année une meilleure modélisation des joueurs. De nombreuses améliorations ont également été apportées sur diverses actions, comme les vols de bases ou encore les tentatives de retrait. Malgré ces améliorations, le jeu n’impressionne pas non plus et sur certaines cinématiques, on se retrouve avec quelques ralentissements. De nouvelles caméras ont également été ajoutées, notamment lors des phases de lancers et ce n’est que mieux pour l’immersion puisque cette dernière est positionnée derrière le lanceur.

Le gros point d’amélioration de ce R.B.I. Baseball 20 est le gameplay. En effet, sur les opus précédents, nous avions un gameplay très arcade et très difficile à prendre en main. Avec cet opus, les développeurs ont intégré un gameplay moderne qui pourra se rapprocher de ce que l’on a pu voir sur Super Mega Baseball 3, mais en beaucoup plus simple.

En effet, deux touches seront nécessaires pour les phases d’attaque (ou à la batte si vous préférez) : le bouton B pour frapper et le bouton A pour les amortis.

Les lanceurs sont également concernés, puisque vous pourrez enfin avec le choix entre différents lancers qui ont chacun leurs effets. Nous pouvons enfin tenter de mettre les batteurs en difficulté.

La gestion des coureurs sur base a également été revue avec ce gameplay moderne et là nous nous retrouvons avec un gameplay à la Super Mega Baseball 3. Avec ce gameplay moderne, R.B.I. Baseball 20 est très agréable à jouer. Certes, il demandera un temps d’adaptation, comme tout jeu de baseball, mais une fois que l’on a pris nos marques, il y a possibilité de bien s’amuser.

Comme pour les opus précédents, le jeu propose une bande-son très agréable composée de vingt chansons.

Il y a cependant un point noir sur la technique : les temps de chargement. Ils sont assez longs que ce soit pour arriver au menu, mais le plus désagréable reste les temps de chargement lors des changements de phases attaque/défense.