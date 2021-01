Leak – une nouvelle vidéo pour Pokémon Unite sur Nintendo Switch

Annoncé avant les vacances d’été par The Pokémon Company, Pokémon Unite pour Nintendo Switch et autres smartphones se précise aujourd’hui avec un peu de leak. Pour rappel, le titre est co-développé par TiMi Studio et Tencent Games. Augurant d’une force de frappe importante dès son lancement via une sortie sur le territoire chinois. D’où la présence du mastodonte Tencent, habitué des grosses IP. On se souvient de Dragon ball Strongest Warriors, RPG mobile d’ailleurs resté exclusif au marché Chinois.

Pokémon Unite se présente donc comme un MOBA (multiplayer online battle arena, arène de bataille en ligne multijoueur) ou les joueurs s’affrontent par équipe de 5 contre 5. Il faudra donc coopérer avec vos équipiers pour attraper des Pokémon sauvages. Monter le niveau des Pokémon pour les faire évoluer et vaincre ceux de vos adversaires.

► 5 rôles disponibles : Strike/Power, Support, Standard/Balancer, Défense, Speed

► Pokémon divisés en trois catégories d’utilisabilité : Débutant, Moyen, Avancé

► 2 types de distance d’attaque (courte portée et longue portée)

► Pour les Pokémon avec 2 évolutions, elles seront aux niveaux 5 et 7 (et juste 5 pour ceux n’en ayant qu’une)

► Ils apprennent une nouvelle attaque au niveau 1, niveau 3, niveau 5 et niveau 7

► vous ne pourrez en choisir qu’une parmi deux choix

► L’attaque de base sera oubliée lorsque vous apprendrez une troisième attaque

► Au niveau 9, le Pokémon apprend une attaque d’unité

► À un moment donné apparaîtront de puissants Pokémon sauvages sur la carte et sont cités « les Pokémon légendaires tels que Électhor » et « des Pokémon de la 8G tels que Torgamord »

► Forcément, en battant ceux-ci vous obtiendrez plus de points qu’en battant des Pokémon sauvages classiques.

► Des objets tombent au hasard sur la carte, chacun aura un effet sur les Pokémon. Sont cités en exemple les super bonbons et autres baie citrus

Informations de base sur les Pokémon disponibles actuellement :

– Bulbizarre, Herbizarre, Florizarre: Strike + Moyenne + Longue portée

– Salamèche, Reptincel, Dracaufeu: Standard + Débutant + Courte portée

– Carapuce, Carabaffe, Tortank: Défense + Moyenne + Longue portée

– Pikachu (pas d’infos sur la présence de Pichu et Raichu dans Pokémon Unite): ? + Moyenne + Longue portée

– Rondoudou, Grodoudou: Support + Moyenne + Courte portée

– Machoc, Machopeur, Mackogneur: Standard + Moyenne + Courte portée

– Ramoloss, Flagadoss (Aucune info sur Roigada dans Pokémon Unite): Défense + Moyenne + Longue portée

– Ronflex (aucune info sur Goinfrex dans Pokémon Unite) 😕 + Débutant + Courte portée

– Lucario (aucune info sur Riolu dans Pokémon Unite):? + Avancé + Courte portée

– Grenousse, Croaporai, Amphinobi: Strike + Avancé + Longue portée

– Passerouge, Braisillon, Flambusard: Vitesse + Moyenne + Courte portée

– Zeraora:? + Avancé + Courte portée

– Pikachu: Au début, vous pouvez apprendre Eclair et Toile Élek; au niveau 5 peuvent être appris : Boule Élek et Fatal Foudre; au niveau 7 peut apprendre Tonnerre et Électacle.