Cube Life: Island Survival (Nintendo Switch) – Le test

Voir la vie en cubes, rien de bien marginal après le succès mérité du célèbre Minecraft. Reprenant les mêmes codes, à la limite du plagiat, Cube Life s’est immiscé dans notre quotidien afin de nous faire reprendre du service auprès du petit monde sans limites des cubes. N’avions-nous pas ce qu’il faut sur le marché…?

Hey, mais c’est Minecraft !

Développé et édité par Cypronia, Cube Life : Island Survival est un Minecraft like, inutile de tournicoter autour du pot. Les ressemblances sont telles que nous sommes en mesure de nous demander l’intérêt de ce soft par rapport à son modèle. Au joueur de se faire son avis, mais il va de soi qu’il est souvent préférable de se référer à la grande déesse plutôt qu’à ses fidèles apôtres.

Ceci étant dit, que vaut véritablement cette « vie cubique » ? Nous avons dans un premier temps eu la bonne surprise de constater la présence d’un petit scénario. Celui-ci présente au joueur une histoire courte et classique, mais elle permet de poser les bases de l’aventure et de comprendre comment vous êtes arrivé sur une île déserte. Au départ, tout allait plutôt bien pour vous, l’argent facile, les voyages partout dans le monde… et c’est justement lors d’une de vos innombrables croisières que vous avez connu le drame de votre vie : victime d’un naufrage en pleine mer, vous êtes le seul survivant notable, échoué sur une île qui vous réserve bien des surprises.

Classique, nous vous avions prévenus.

Un cube, des petits cubes, toujours des petits cubes !

Tout comme son célèbre modèle (arrêtons-nous là pour les comparaisons, sous peine de le souligner à chaque ligne !), c’est d’abord à mains nues que vous allez devoir dégommer tout ce qu’il est possible de dégommer… à mains nues. Un petit cube cerclé de noir apparaît face à vous et sera le siège de vos actions en tous genres. Ainsi, vous serez rapidement à même de vous délecter de quelques noix de coco, de construire vos premiers outils ou encore de dessiner votre première carte de l’île. Afin de vous aider dans votre tâche, les développeurs ont eu la belle idée d’inclure au sein du titre un copieux, mais ludique tutoriel disponible dans le menu du jeu (nous aurions néanmoins apprécié un accès simplifié et rapide à des contenus spécifiques), ainsi que le plan de moultes réalisations.

En effet, au-delà de collecter tout au n’importe quoi, le principe même de Minecraft…. raaaa pardon, le principe même de Cube Life, le plaisir résulte véritablement dans la création d’une série de babioles, mais aussi de réalisations indispensables à votre survie. Ces dernières sont facilitées puisque votre table d’assemblage précise les ingrédients nécessaires et les objets disponibles à la création. De quoi soulager les moins ingénieux, et éviter les vagabondages intempestifs sur le web et ses multiples forums dans l’espoir de trouver des plans de constructions.

Néanmoins, le travail ne sera pas pour autant pré-maché et il sera nécessaire de fouiner l’île dans ses moindres recoins afin de répondre à tous vos besoins, primaires ou secondaires.

La vie sur l’île des petits cubes

Tout comme…. Noooon ! Dans Cube Life, le cycle du jour et de la nuit est bel et bien présent et sujet à une grande vigilance. En effet, si la nuit tous les chats sont gris, l’île se montre aussi sous un autre jour et il est préférable de rester à l’abri… la vie sous terre s’organise ainsi, et tandis que vous vous calfeutrez dans votre grotte, l’heure est au minage et à la collecte de minerais. Nous avons aussi fait le choix de mettre dans notre petit logement troglodyte tout le nécessaire à notre confort, sans oublier de nombreux coffres et autres établis afin de profiter de ce laps de temps pour concevoir toutes sortes de choses.

La vie sur l’île requiert bien entendu une parfaite gestion des ressources. Ainsi, votre vie (sous la forme d’un simple nombre qui décroît en cas de blessures, de déshydratation ou encore d’une famine notable) est précieuse et il est nécessaire de répondre à vos besoins primaires quotidiens. Pour ce faire, les fruits seront idéaux pour vous restaurer, mais aussi pour vous hydrater. Les animaux sont bien entendu aussi de la partie et ils seront source de bien des collectables… à moins que vous ne préfériez être ami avec l’un d’entre eux ?

La vie sur l’île s’articule ainsi autour des axes traditionnels dans ce type de jeu, la survie du personnage, la collecte et la création.

Le bac à cubes

Les plus créatifs seront heureux de constater au sein du soft la possibilité de concevoir leur propre île, mais aussi leur personnage. L’île peut ainsi regorger de multiples animaux, être particulièrement feuillue et riche en points d’eau… ou alors être un vulgaire caillou. À vous ensuite l’expertise en bâtiments de toutes sortes et le plaisir créatif, mais pas totalement sans limites. En effet, nous avons été confrontés à un nombre limité d’habitants sur l’île de nos rêves, ainsi qu’un maximum d’animaux (pooouuuu c’est nulleuh !). Par contre, si vous souhaitez faire une île avec 458 millions de chaises, ça semble jouable… (essayez, et venez nous le dire en commentaires. 458, pas 457 millions, soyons précis !).

La conception d’un personnage s’adresse assurément à ceux qui aiment les pixels, tout en restant particulièrement soucieux des moindres détails. En effet, c’est pixel par pixel que vous avancerez dans la création de vos personnages, en bouleversant avec soin chaque interstice de son corps. Cela ne nous a guère passionnés, mais certains joueurs apprécieront sans doute.

T’as un cube dans l’œil !

Difficile d’être totalement objectif sur les graphismes d’un tel jeu. Nous n’avons pas rencontré de problème majeur quant à la bonne perception des différents éléments sur les îles. Par contre, reconnaissons avoir été quelque peu surpris de voir des bouts de troncs planer dans les airs, tout autant que le feuillage. Nous ne nous y ferons jamais…!

La musique et les bruitages sont cohérents et nous mettent dans l’ambiance. La nuit devient le siège de bien des bruits effrayants, tandis que les jours s’éveillent avec quiétude et amènent avec lui des animaux parfois tout mignons (la simple petite cocotte nous a plu !).

Fait non négligeable : le soft est en anglais et aucune traduction n’est disponible. Le vocabulaire employé n’est pas très élaboré et nombreux joueurs baragouinant la langue de Shakespeare s’en sortiront sans trop de soucis, mais il est vrai qu’il est assez agaçant de devoir parfois aller chercher la signification d’un mot plus complexe, tandis que nous sommes déjà en pleine réflexion pour comprendre comment nous dépatouiller de la situation actuelle. Le modèle, le grand, est en français… lui.

Cube Life : Island Survival est disponible sur l’eShop de la Nintendo Switch au prix de 14 euros environ.

Le saviez-vous ?

Cube Life : Instant Survival ne vous est peut-être pas inconnu… en effet, le soft voit d’abord le jour en 2015 sur l’eShop de la Nintendo WiiU avant de venir se frotter à la Switch en décembre dernier.