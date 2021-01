Gros carton pour la version physique de Scott Pilgrim

Disponible depuis quelques jours sur l’eShop, Scott Pilgrim vs. The World: The Game – Complete Edition a aussi eu droit à une version physique chez Limited Run Games.

En seulement trois heures, ce sont près de 25.000 exemplaires sur Nintendo Switch qui ont été écoulés soit la meilleure vente pour l’éditeur toutes consoles confondues, d’après Douglas Bogart, fondateur et PDG de Limited Run Games. L’éditeur propose trois éditions physiques différentes vendues entre 34,99$ et 139,99$.

In less than 3 hours we sold 25,000 copies of Scott Pilgrim on Switch!

Thank you so much for your support in making this our biggest release of all time! ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️ pic.twitter.com/xtdFrxTeVf

