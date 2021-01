Pour Bloomberg, Vicarious Visions bosse sur un remake de Diablo II

C’est l’un des moves qui a fait le plus parler cette semaine, le cas Vicarious Visions, studio d’Activision qui est désormais absorbé au sein de Blizzard pour en être réduit à de l’assistance sur des projets de Blizzard.

Jason Schreier, journaliste de Bloomberg, a révélé que Vicarious Visions, l’équipe qui a réalisé les remasters de Crash Bandicoot et Spyro the Dragon, travaille actuellement sur un remake du titre à succès Diablo II sur PC. Le remake du jeu classique n’a pas de date de sortie. Voici un aperçu du jeu original via Fandom :

“Diablo II, la suite du jeu populaire Diablo, est un jeu de rôle d’action sombre, sur le thème de la fantaisie, dans un style “hack-and-slash” ou “donjon itinérant”. Après un test de stress au printemps 2000, il est sorti pour Microsoft Windows et Mac OS à l’été 2000 par Blizzard Entertainment. Diablo II a été développé par Blizzard North.

En avril 2001, Diablo II était devenu l’un des jeux en ligne les plus populaires de tous les temps. Parmi les principaux facteurs qui ont contribué au succès de Diablo II, on peut citer ce que les fans ont trouvé comme étant un jeu de hack-and-slash addictif et l’accès gratuit à Battle.net. Diablo II peut être joué en mode solo, en mode multijoueur via un réseau local ou en mode multijoueur via Battle.net, la dernière option étant la plus populaire“.