Le studio Rogueside, à qui l’on doit notamment Warhammer 40,000: Shootas, Blood & Teef , nous propose un survivors/bullet hell dans l’univers du metal. Est-ce que le titre à quelque chose à apporter dans un genre qui commence à être un peu rempli de clones ? Préparez votre plus belle guitare, c’est parti pour Devil Jam !

Côté gameplay nous avons du coup un petit twist qui change des autres Survivors-like. C’est un système de grilles de 3 par 4 qui représente des temps de musique comme un métronome. Vous avez une attaque de base, puis ensuite à chaque niveau comme dans Hades un démon va vous proposer un choix entre 3 techniques. Comme d’habitude on retrouve 3 types : les attaques, les bonus et les améliorations. Mais du coup bien placer ces éléments vont avoir une importance, car les attaques font des dégâts, mais pas tellement, mais une fois boostées par une amélioration qui peut la cibler selon l’emplacement sur la grille, ses dégâts peuvent être énormément accrus. On peut évidemment aussi augmenter la rareté de tout ça ce qui augmente leurs puissance.

Pour poser le décor, Devil Jam utilise les Sept Péchés capitaux, non pas comme des monstres, mais comme des personnes qui bossent dans cette « boite de nuit ». Wrath (colère) se retrouve videur, Envy est au marketing, bref on essaye d’habiller un peu le hub. C’est cohérent avec ce que nous propose le jeu, mais ça ne va pas nous marquer non plus.

Musicien raté, un homme sombre vous propose « Un dernier concert », vous acceptez… ce qui conclue un pacte avec le diable en personne. Vous venez de vendre votre âme. Voilà le pitch de Devil Jam , pas besoin d’en tartiner d’avantage, c’est un prétexte pour donner un contexte à un style de jeu déjà bien rempli. On parle évidemment des Survivors-like, genre difficile à réinventer depuis la formule sublimée par Vampire Survivors . Certains arrivent à trouver une variante qui fonctionne, mais d’autres comme Devil Jam se contentent presque de faire le travail minimum.

Pour commencer, on va parler des choses qui fâchent, et qui fâchent très fort. Nous avons attendu pour vous proposer le test car il y a un bug plutôt très gênant. Le second personnage n’attaque pas. Son attaque de base ne se déclenche pas, nous avons tout essayé, effacé la partie, la sauvegarde, à chaque fois, c’est la même impasse. Donc pas d’attaque de base, pas de monstres tués, pas d’expérience, pas de montée en niveau, pas de jeu.

Et comme la progression du jeu se fait via des quêtes qui demande de jouer un peu à tout, il est donc impossible d’avancer dans le jeu. Il est donc actuellement impossible pour nous de vous le conseiller sur Nintendo Switch. La version PC à priori n’a pas ces soucis.

À côté nous avons donc cette progression classique, des quêtes, mais aussi au cours de la partie nous trouverons des items, des potions, qui permettront de débloquer divers éléments pour les futures parties. De nouvelles techniques, des statistiques de base plus puissantes, bref tout ce qu’on attend de ce genre de roguelite. Cependant c’est laborieux, les niveaux sont ennuyeux, de ce que nous avons vu il n’y a pas beaucoup de cartes différentes (2 d’après ce que nous avons vu sur internet), des variantes avec des objectifs un peu différents, mais qui ne sont pas très intéressantes.

Notons la présence comme dans pas mal de jeux du genre de « totems » ou d’éléments utilisables en cours de partie, mais qui, peu importe leur design ou autre, ne donne qu’un bonus de vitesse pendant quelques secondes, très peu intéressant là aussi… pourquoi ce choix ? On dirait vraiment qu’on a une version non terminée du jeu et encore aujourd’hui il n’y a que la 1.0 et aucun patch disponible sur Switch.

On notera au passage que ce n’est pas très fluide, que le jeu pixelise aussi régulièrement, c’est dommage car l’ambiance aurait pu donner une alternative intéressante, surtout qu’il est assez sympa pour les fans de metal de reconnaitre un peu toute les références, toutes les attaques et autres qui sont des références à des groupes ou des musiques plutôt connues dans le milieu. L’habillage sonore du jeu est aussi du côté du rock/metal et fonctionne quant à lui pas trop mal, sans pour autant nous bouleverser.