Selon Katsuhiro Harada (Namco), Pokken Tournament 2 dépend de Nintendo et The Pokemon Compagny

Twitter est un réseau sur lequel beaucoup de personnalité n’hésitent pas à s’exprimer directement avec les fans et parfois même à leaker des projets en cours. Aujourd’hui, nous allons parler de Katsuhiro Harada, la fameuse personnalité de Bandai Namco derrière la série Tekken. Il ne s’agit pas d’une affaire de leak mais d’un potentiel appel à Nintendo. Les fans de Pokemon connaissent l’implication de celui-ci derrière Pokken Tournament sur Wii U puis Switch dans une version DX. C’est d’ailleurs de ce sujet dont il est question ici. En effet, un fan s’est adressé à notre homme pour savoir si cet essai fut unique ou si Pokken est voué à revenir un jour. Katsuhiro Harada ne semble pas contre l’idée d’un nouveau jeu mais précise que les décisions sont du côté de Pokemon Compagny et Nintendo. Le message est ainsi clair, si Pokken Tournament 2 est un projet qui peut vous intéresser adressez-vous à Nintendo. On vous laisse voir les fameux tweet ci-dessous.

We have a good relationship with Nintendo and Pokemon Co., Ltd., and POKKÉN has had a great response, so I would like to make it again.

But it’s not what we decide, it’s what they decide.https://t.co/U8mzxSpWsv

— Katsuhiro Harada (@Harada_TEKKEN) January 24, 2021