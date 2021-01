Le fameux Nintendo Direct de 2021 pour début Février ? Annonçant The Legend of Zelda: Shadows of the Lost ?

Le mois de Janvier arrive à son terme et l’idée qu’un Nintendo Direct serait imminent continue de faire le tour de la toile, cette fois-ci la rumeur a prendre avec de grosses pinces a salade vient nous donner un maximum d’informations et pour ne pas changer, semble trop belle pour être vraie.

Après un dernier Nintendo Direct général datant de Septembre 2019, puis pour des raisons sans doutes liées au Covid19 permettant de réduire la pression sur les développeurs, Nintendo a préféré en 2020 communiquer au travers de posts sur leurs réseaux sociaux pour leurs annonces individuelles (Paper Mario, Hyrule Warriors, Pikmin, mises à jour d’Animal Crossing…).

Cette formule laissant la place aux directs partner showcase qui ont permis de mettre en avant plus de productions tierces et indépendantes au détriment des annonces first party qui se font pour des directs spéciaux (Super Mario Direct par exemple).

Cela nous amène tout naturellement en 2021, l’année où “la vie reprend” donc tout naturellement celle où les Nintendo Directs devraient reprendre dans l’inconscient collectif, il y a donc seulement 15 jours une rumeur nous annonçait un “Nintendo Direct proche”, en cette dernière semaine de Janvier nous attendons donc toujours ce fameux direct annoncé.

La rumeur du jour venue du forum 4Chan prends ses précautions quant à la date et tente le coup avec une semaine de décalage (en y allant à tâtons chaque semaine il y en aura bien une qui tombera juste) mais surtout elle se permet de nous annoncer le contenu de ce nouveau direct ainsi qu’un titre définitif pour le prochain The Legend of Zelda ainsi que sa date de sortie… en 2021 !

Le prochain opus de Zelda se nommerait donc selon ce leak, The Legend of Zelda: Shadows of the Lost, en tient pour preuve ce screenshot penché de l’écran pour faire réaliste, ainsi qu’un “a” manquant sur le mot “Available” venant démonter toute crédibilité a ce leak.

A ce stade nous ne croyons plus au leak évidemment, d’une part pour ce mauvais screenshot qui, de plus réutilise la police de Breath of the Wild ainsi que le même “format” de titre ce qui paraît peu probable pour un second jeu, mais surtout vient nous annoncer un Nintendo Direct au contenu si beau qu’il en paraîtrait encore moins possible qu’il se produise.

Voici donc les annonces qui sont censées venir avec cette présentation :

Donkey Kong Country: Origins avec King K. Rool qui fera son comeback

avec King K. Rool qui fera son comeback Une présentation de Wario, Daisy et Toadette comme personnages jouables de Super Mario 3D World

Metroid Prime Trilogy HD (lui aussi finira par donner raison a des leakers tant on le voit apparaître)

(lui aussi finira par donner raison a des leakers tant on le voit apparaître) Rayman prochain personnage de Super Smash Bros. Ultimate

prochain personnage de Super Smash Bros. Ultimate Kirby Galactic Warrior un nouvel opus en 3D à la Mario 3D World qui sortirait cet été

un nouvel opus en 3D à la Mario 3D World qui sortirait cet été WarioWare Switch

Un teaser de Metroid Prime 4 avec une date de sortie annoncée pour 2022

Une belle brochette d’annonces surréalistes, cette news vous invitant au passage à vous poser les bonnes questions lorsqu’il s’agît de prétendus leaks, ce Nintendo Direct est clairement impossible tant les informations ne semblent pas cohérentes, par exemple sur cette liste, pourquoi donner la date de sortie exacte de Zelda mais ne pas avoir de titre définitif pour WarioWare ? Ni de dates de sorties pour le reste des annonces de jeux ?

Bref c’était la rumeur du Lundi et n’oubliez pas, ne croyez pas ce qui se dit sur Internet tant que la communication officielle ne vient pas de Nintendo !