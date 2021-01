Le Seigneur des Anneaux : Gollum finalement en 2022

Annoncé fin 2020, The Lord of the Rings : Gollum brille déjà par un retard.

Le titre de Daedalic Entertainment, nous proposera d’incarner ce bon vieux Sméagol/Gollum dans un jeu d’Action/Aventure où les mécaniques du jeu seront centrées sur sa double personnalité.

Vous l’aurez donc compris, The Lord of the Rings : Gollum est désormais attendu en 2022 sur courant 2022, toujours sur PC, PlayStation 5, Xbox Series mais aussi sur PlayStation 4, Xbox One et Nintendo Switch.

Histoire de vous faire patienter, je vous propose de découvrir le teaser du jeu ainsi qu’une vidéo présentant un peu de gameplay du titre.