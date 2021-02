The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel I & II en retard sur Nintendo Switch…

Clouded Leopard Entertainment a annoncé qu’ils sortiront les remasters de plusieurs jeux de The Legend of Heroes sur Nintendo Switch.

The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel (Eiyuu Densetsu Sen no Kiseki I : Kai – Thors Military Academy 1204 –) et The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel II (Eiyuu Densetsu Sen no Kiseki II : Kai -The Erebonian Civil War-) sortiront l’été 2021 sur Nintendo Switch et en juin et juillet en Corée. The Legend of Heroes : Trails from Zero (Eiyuu Densetsu Zero no Kiseki : Kai) et The Legend of Heroes : Trails to Azure (Eiyuu Densetsu Ao no Kiseki : Kai) ont également été confirmés pour une sortie de Nintendo Switch en Corée le 18 février et le 22 avril respectivement. Ces deux titres sont à nouveau basés sur les remasters de la PlayStation 4. Et les deux titres seront en retards, ils arriveront le 25 février au lieu du 18.