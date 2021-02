Rogue Company entame sa première saison avec un nouveau perso et un Battle Pass

La Saison 1 démarre en trombe.

ATLANTA – LE 3 FÉVRIER – Aujourd’hui, les mercenaires d’élite de la Rogue Company profitent d’un arrivage massif de nouveau contenu – le plus important en date – à l’occasion du lancement de la Saison 1. Avec son style rutilant, le shooter multiplateforme de First Watch Games sort simultanément sur PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch et PC – mais aussi sur Xbox Series X & S où Rogue Company est disponible dans une version optimisée spécialement pour ces consoles, et ce depuis leur lancement.

Nouveau mercenaire : Kestrel

Le nouveau mercenaire jouable de Rogue Company, Kestrel, est sorti aujourd’hui. Comme tous les personnages qui la précèdent, elle peut être débloquée gratuitement, avec la monnaie en jeu accumulée au fil des parties.

Cofondatrice de la Rogue Company, Kestrel s’est par la suite détachée de l’organisation. Aujourd’hui, elle la réintègre pour lutter contre les Jackal – et, comme à son habitude, elle le fait en toute classe.

Kestrel possède deux nouvelles armes automatiques. Avec sa compétence active, elle libère des drones autoguidés qui tirent des missiles. Avec son passif, elle met à profit sa réputation d’excellence pour toucher une prime supplémentaire à chaque neutralisation de cible.

C’est aussi la première à disposer de la ressource Ravitaillement. Si Kestrel choisit de s’en munir, les ennemis qu’elle abat laissent tomber un kit de ravitaillement qui recharge tous les gadgets achetés… et qui devrait vite s’avérer aussi indispensable que redoutable.

Le nouveau Battle Pass & et les packs annuels

Autre nouveauté désormais disponible : le Battle Pass Saison 1 – le tout premier de Rogue Company. Il débloque une cinquantaine d’éléments cosmétiques alliant intimidation et audace. En bout de parcours, Scorch Protocole Géhenne paraît superviser les opérations. C’est la récompense ultime de ce Battle Pass.

Tout le monde progresse dans le BP au fil des parties, et de nombreux objets sont donc entièrement gratuits. C’est notamment le cas des boosters de compte, une récompense d’un nouveau type qui est exclusive au Battle Pass. Bien d’autres éléments attendent aussi celles et ceux qui optent pour le BP Premium à 1000 Rogue Bucks. La tenue One shot pour Fixer, le sniper d’Atlanta, est par exemple débloquée instantanément.

Trois autres nouveaux packs particulièrement rentables font leur entrée. Tout le monde peut ainsi trouver l’offre qui lui convient le mieux pour se lancer dans cette première saison de Rogue Company.

L’édition Mercenaire – À 24,99€, elle débloque huit mercenaires de l’année dernière, plus 500 Rogue Bucks.

– À 24,99€, elle débloque huit mercenaires de l’année dernière, plus 500 Rogue Bucks. Le pass Année 1 – À 24,99€ également, le pass débloque par avance l’ensemble des huit mercenaires qui sortiront cette année, plus 500 Rogue Bucks.

– À 24,99€ également, le pass débloque par avance l’ensemble des huit mercenaires qui sortiront cette année, plus 500 Rogue Bucks. L’édition Ultime – À 49,99€, elle contient les deux packs précédents, et donne 500 Rogue Bucks de plus (soit 1500 au total).

Amélioration du système de parties classées

Dans le souci de proposer une compétition équitable autant que gratifiante, Rogue Company propose désormais un mode classé constitué de plusieurs rangs, eux-mêmes formés de divisions. On en gravit les échelons selon ses performances. Cette structure est agrémentée de nouvelles fonctionnalités qui vont dans le même sens : parties de placement, restrictions pour les groupes, récompenses de saison, etc.