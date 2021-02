Windjammers 2: enfin un nouveau trailer

Le meilleur jeu de frisbee de tous les temps fait un retour fracassant !

La vidéo du jour dévoile le Mode Arcade et Steve Miller, le joueur britannique du roster.

Avec des personnages et des niveaux exclusifs, de splendides graphismes dessinés à la main, de nouvelles techniques de lancers délirantes et des mécaniques de gameplay extraordinaires, Windjammers 2 ne fait pas dans la dentelle ! Windjammers premier du nom est sorti sur borne d’arcade en 1994 puis connaîtra plusieurs ressorties, principalement à l’identique (parfois avec du multi en ligne en plus) sur différents supports en passant de la Wii à la PS4 et même la PS Vita.

25 ans plus tard, lancer des disques volants sur votre adversaire est toujours aussi fun. Suite de Windjammers, grand classique cultissime de la NEO-GEO, Windjammers 2 reprend avec brio les éléments qui ont donné au titre original ses lettres de noblesse, et les sublime grâce à de toutes nouvelles mécaniques. Frénétique, stratégique et facile à prendre en main, mais difficile à maîtriser : Windjammers 2 suit les traces de son illustre prédécesseur et remet au goût du jour le gameplay emblématique qui a façonné Windjammers et en a fait un jeu légendaire où fun et compétition font bon ménage ! Avec des adversaires et des niveaux inédits, des mécaniques flambant neuves, ou encore de nouvelles techniques de lancers surpuissantes, cet opus explosif vous fera vivre une expérience hors du commun. Domptez le tir frappé, l’amortie, le saut, le smash, sans oublier le redoutable EX MOVE, et laissez-vous captiver par une bande-son décoiffante issue tout droit des années 90.

Sophie De Lys

“Soyez prêts !” Le moment est venu de faire la connaissance d’une jeune Française élégante et redoutable : Sophie De Lys. Si vous voulez un bon conseil, restez à l’affût de ses lancers dévastateurs et faites attention aux contre-pieds !

Max Hurricane

Bodybuildé à outrance, le champion canadian n’est pas là pour plaisanter. D’un seul et unique lancer surpuissant, ce grand gaillard est prêt à pulvériser quiconque se dresse sur son chemin. Klaus Wessel n’a qu’à bien se tenir…

Jao Raposa

Fan invétéré de Steve Miller, Jao a passé son enfance au Brésil à regarder le célèbre Windjammer de la première heure atomiser ses adversaires… et maintenant, c’est au tour de Jao d’affirmer sa suprématie sur les courts de jammin’ ! Ses meilleures armes ? Une vitesse exceptionnelle et des lancers explosifs.

Et bien d’autres encore !

Hiromi Mita

Dix ans plus tard, on aurait pu croire que l’engouement du Japon pour le Jam se serait estompé… mais Hiromi Mita fait toujours des étincelles sur les terrains avec ses lancers courbes rapides et sournois qui vous feront regretter d’avoir croisé son chemin.

Klaus Wessel

Après une bonne dizaine d’années passées à s’entraîner comme un forcené, Klaus Wessel, surnommé le Colosse d’Allemagne en raison de ses lancers surpuissants, est de retour… et plus déterminé que jamais à ne faire qu’une bouchée de Max Hurricane !

Loris Biaggi

Véloce, fort, polyvalent… l’Italien Loris Biaggi n’a rien perdu de sa superbe et s’avère toujours être le grand champion qu’il était à l’époque.

Steve Miller

Agile et “amateur” de tirs courbés, Steve Miller revient sur scène pour prouver qu’il n’a pas perdu de sa superbe.

● Le retour de Windjammers, grand classique cultissime du monde vidéoludique

● Animations en 2D qui décoiffent et graphismes dessinés à la main

● Personnages et niveaux totalement inédits

● Tir frappé, amortie, EX MOVE, saut et smash… D’innombrables mécaniques de gameplay inédites pour découvrir une toute nouvelle expérience sur les terrains de Windjammers

● Un mode Arcade à couper le souffle, jouez les superstars de Windjammers pour gagner des titres en solo !

● Des pistes musicales qui arrachent grave

● Multijoueur en ligne et local