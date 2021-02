Tohù (Nintendo Switch) – Le test

Un nouveau Point and click se déroulant dans un univers étrange et merveilleux vient de sortir sur Nintendo Switch. Tohù vous emporte dans le monde des planètes poissons, là où la verdure a laissé place à toute une vie faite de mécanismes et de divers rouages en tout genre. Vous incarnez une petite fille ayant l’étrange pouvoir de se transformer en robot à sa guise et qui va devoir parcourir les différentes planètes de son monde pour tenter de le sauver.

Un scénario basique, mais un univers original et envoûtant

Le jeu débute sur une petite phase de gameplay pour que nous puissions comprendre les possibilités de chaque forme du personnage : la petite taille de Tohù lui permet de se faufiler et de grimper un peu partout alors que le robot offre une grande force à la petite fille. S’ensuit une courte cinématique où l’on voit un petit personnage encapuchonné détruire le moteur magique présent sur votre île. Ce moteur magique est pourtant d’une importance capitale pour le monde des planètes poissons, car il assure à lui seul son équilibre.

Notre petite fille décide alors de réparer le moteur toute seule, mais elle doit aller rendre visite à son oncle pour récupérer les outils nécessaires aux réparations. C’est le début de votre périple !

À partir de ce moment-là, vous visiterez de magnifiques îles-poissons dessinées à la main qui regorgent de mécanismes curieux et peuplées de petits insectes curieux que vous pourrez collectionner : mi-insecte, mi-mécanique. Chaque île possède sa propre personnalité et son propre écosystème que vous visiterez via plusieurs écrans : de 3 à 5 par îles. Dans chacune d’elle, vous rencontrerez également un personnage merveilleux qui sera plus ou moins sympathique avec vous.

À vous de résoudre les énigmes de chaque île-poisson pour arriver à sauver votre monde.

Des énigmes variées cachées au cœur d’un univers merveilleux

Les énigmes proposées dans ce petit point and clic sont principalement liées à l’univers du jeu et à la logique qu’il crée par la même occasion. Il vous faudra être curieux pour découvrir les énigmes, leurs solutions et les objets que vous pourrez récupérer. En effet, aucune aide ne vous sera fournie pour vous indiquer les objets avec lesquels vous pourrez interagir.

La seule aide proposée par le jeu se présentera sous la forme de dessins qui vous indiqueront quelle logique appliquer pour venir à bout des énigmes de l’écran dans lequel vous vous trouvez. Cette aide sera souvent d’une grande aide, car le jeu est vraiment « tordu » par son univers et du coup de par ses énigmes.

Cependant, pour avoir le droit d’accéder à ces dessins d’aide, vous devrez résoudre un mini-jeu de réflexes : il se présente sous la forme de pétales de fleurs réparties sur un demi-cercle et vous devez en activer 5 au moment où un curseur passera dessus. Il est méga frustrant, car si arrivez à chercher de l’aide c’est que vous êtes déjà bloqué… (Non ce n’est pas vrai, je ne me suis pas énervé du tout).

Bref, au fur et à mesure vous commencez à comprendre l’univers qui vous entoure et vous arriverez plus facilement à résoudre les énigmes du jeu.

Niveau gameplay et finition

Le gameplay est celui d’un point and clic normal qui sera parfois plus simple à prendre en main à la manette parfois plutôt en tactile. Cela dépend vraiment des situations : la manette sera plus précise et le tactile plus réactif…

Les animations de mouvements et d’interactions de votre personnage sont vraiment super jolies et coupées, mais les zones de clics ne sont pas vraiment précises et c’est, là encore, parfois frustrant.

En plus de ces petites imprécisions dans le pointage de zone, le doublage en français du jeu est écrit en blanc sur des fonds en général trop clairs pour avoir une lecture correcte et facile. Et en parlant de la traduction française, elle est complètement absente de la conclusion du jeu… Bug frustrant, il faudra donc écouter la voix off en anglais pour avoir le fin mot de l’histoire…

En revanche, le doublage, les musiques et les bruitages sont d’une excellente qualité tout comme les graphismes qui sont très beaux.

L’ensemble reste plaisant, car l’histoire est vraiment bonne et l’univers sympa, mais tous ces petits détails frustrants gâchent l’expérience de jeu ! C’est dommage, espérons qu’un patch vienne corriger tout ça.