Curse of the Dead Gods en vidéo sur Nintendo Switch et autres informations

Votre quête de richesse, d’immortalité et de pouvoir divin vous a mené aux portes de ce temple maudit. Un dédale infini, infesté de monstres et pièges mortels.

Le 23 février 2021, Curse of the Dead Gods, sera à l’honneur sur Switch et Passtech Games est très satisfait de la tournure qu’a pris le portage. Dans une interview avec Nintendo Life, l’équipe de développement révèle comment s’est déroulé le travail et parle de résolution et de cadrage en même temps.

Un vrai défi, c’est sûr ! Mais nous sommes très fiers de l’aspect du jeu sur le Nintendo Switch et les autres consoles. Il ne trahit pas la version PC, même si bien sûr nous avons fait quelques concessions dans le rendu graphique et les performances du jeu. Aujourd’hui, nous sommes satisfaits du résultat sur le Nintendo Switch avec une résolution de 920p lorsque la console est dockée et de 720p en mode portable, ainsi que 30 images stables par seconde, ce qui est très apprécié pour un jeu où les réflexes et la fluidité sont primordiaux. Bien sûr, si nous avons la possibilité d’optimiser davantage le jeu sur les consoles, nous le ferons !

Alors que le jeu n’est pas encore sorti, Passtech Games parle déjà du premier patch post lancement. Vous pouvez lire ce qu’il comprendra ci-dessous.

Nous travaillons actuellement sur le premier patch post-lancement, qui devrait être publié dans les deux ou trois premiers mois après la sortie du jeu. Il apporte de nouveaux contenus tels que de nouvelles armes, des reliques et des malédictions, et même une belle surprise pour les fans de roguelite ! Nous n’en dirons pas plus pour l’instant, mais vous saurez tout bien assez tôt ! Après cela, nous prendrons du recul par rapport au développement de Curse of the Dead Gods pour voir ce que les joueurs et la communauté ont à dire à ce sujet, et nous espérons qu’ils apprécieront le jeu autant que nous afin de pouvoir continuer à ajouter de nouvelles choses !





Collectez des Reliques et des armes puissantes qui vous rendront inarrêtable.Survivez aux pièges mortels du temple, entre deux statues incendiaires et des lames cachées qui tentent de vous embrocher…



A chaque seconde, vous serez tenté de plonger toujours plus dans la corruption par cupidité ou par recherche de pouvoir. Mais chaque gain vous infligera de terribles malédictions…



Votre avidité causera votre perte. Mais la mort ne signifie pas la fin. Revenez à la vie encore et toujours, et plongez au plus profond du temple pour terrasser les hordes de divinités maudites tapies dans les ombres.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES