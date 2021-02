Surprise, Crash Bandicoot 4 annoncé sur Nintendo Switch

L’absence de cet opus était déjà une étrangeté, Le jeu est désormais annoncé sur Nintendo Switch pour le 12 mars !

Achetez la version numérique et obtenez les skins Totalement chébrans pour Crash et Coco*. Il est temps de découvrir une toute nouvelle aventure Crash Bandicoot™ bondissante ! Lancez-vous dans une épopée qui défie le temps et l’espace avec vos marsupiaux préférés. Neo Cortex et N. Tropy font à nouveau parler d’eux, en tentant de s’emparer non seulement de cet univers, mais de tout le multivers ! Crash et Coco sont là pour les arrêter, en rassemblant les quatre masques quantiques, et en changeant les règles de la réalité. Nouvelles compétences ? Oui. Plus de personnages jouables ? Tout à fait. Des dimensions alternatives ? Évidemment. Des boss ridicules ? Forcément. Une sauce fantastique ? Parfaite pour vos nuggets de jort. Eh, ça existe les jorts ? Pas dans cet univers ! *Disponibles après avoir terminé le deuxième niveau. Connexion Internet requise pour créer un compte Activision et accéder aux classements en ligne. L’espace de stockage requis peut changer. Des mises à jour obligatoires peuvent être nécessaires pour jouer. Activision ne fait aucune garantie en ce qui concerne la disponibilité des fonctions en ligne et peut les modifier ou les interrompre à sa discrétion à tout moment. En utilisant ce logiciel, vous acceptez les termes du Contrat de Licence & de Service, ainsi que la Politique de confidentialité disponibles à l’adresse support.activision.com/license.