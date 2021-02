Un DLC et une grosse mise à jour pour Minecraft Dungeons !

Nous apprenons via Minecrat.net qu’un nouveau DLC (payant) appelé « The Flames of the Nether » est prévu pour le 24 Février. Celui-ci devrait inclure six nouvelles missions et proposer des binômes jamais vus jusqu’à maintenant, ainsi que des nouveaux équipements, armes et artéfacts… ! Il rajoutera également deux nouveaux skins et le familier Baby Ghats trop mignon… !

Le même jour, l’ensemble des joueurs bénéficiera d’une grosse mise à jour gratuite. Celle-ci est d’ailleurs qualifiée « d’ambitieuse ». Elle proposera notamment un nouveau mode appellé « Ancient Hunts » qui vous permettra de réaliser des missions générées de manière procédurale dans et hors du Nether. Il faudra donc lutter contre des vagues de monstre pour espérer remporter un équipement en or… ! Ce sera également l’occasion de faire le plein d’or, que vous pourrez dépenser chez le marchand Piglin qui fera son entrée sur votre camp. Cette mise à jour devrait également apporter des modifications au mode Apocalypse Plus…

Nous devrions avoir davantage de précisions quant à ses nouveautés dans les jours à venir… !