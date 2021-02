Casque Bluetooth EPOS GTW Hybrid pour Nintendo Switch – Test Matos

C’est peut-être l’un des défauts de la Nintendo Switch, le manque de possibilité d’un casque Bluetooth, condamné à utiliser des écouteurs filaires. Nombreux sont ceux qui ont tenté de proposer une alternative, souvent médiocre. On nous propose aujourd’hui un produit adapté, EPOS GTW 270 Hybrid, voyons voir ça.

Test effectué via un modèle prêté par le fabricant.

Boîtier sobre, très beau, dans la lignée de ce que peut faire Apple. Les écouteurs, et donc la boite de charge aussi, sont plus larges et massifs que des Airpods classiques. Plus lourds, aussi, ils s’enfilent à l’opposé des habitudes prises avec les écouteurs sans fils de la pomme.

Mais par contre, il se glisse très bien, et premier constat immédiat, l’isolation sonore est bien plus présente. La différence est folle si on a l’habitude des Airpods. Très vite, on prend aussi en main les commandes via un petit bouton sur l’écouteur gauche. Ils répondent très bien et je suis de la masse de gens qui préfèrent un bouton plutôt qu’un tapotage random sur l’écouteur. La latence commande/téléphone est convenable et la prise en main est simple et intuitive. Et puis bon, désolé hein, mais on a l’air moins con dans la rue avec ce type d’écouteur qu’avec les Airpods qui ressemble à des écouteurs avec le fil coupé.

Le boîtier est classique et servira de recharge en plus de bien protéger vos écouteurs sans fils. Toujours dans le classique, des diodes bleues indiquent la charge du boîtier (la batterie donc). Il se recharge via UBS-C (câble fourni). Les écouteurs se connectent à tout ce qui produit du son et est compatible Bluetooth. On a essayé avec un iPhone 12 mini, iPhone 12 classique, un HTC et une sous-marque du type Huawei (j’attends les haters d’ici peu en commentaires rien que sur cette phrase). Le couplage se fait rapidement avec les paramètres classiques. Côté portée, d’après nos tests, on est à environ 10 mètres avec deux murs en béton entre les deux. Autrement dit, c’est plus que nécessaire. Ma femme a pu tester sa musique dans toute la maison.

Le son est très très propre et propose une écoute musicale de qualité, encore une fois au-dessus de ce que peut proposer des Airpods (je n’ai que ça comme comparatif aujourd’hui). On s’approche de la qualité d’un casque audio de type Skullcandy Crusher. La qualité d’appel est identique à ce qui se fait, pas de réduction du bruit. C’est moyen et un peu saturé, qualité classique d’écouteur.

Les écouteurs s’accordent aussi facilement sur iPad, Macbook ou sur un PC. À noter que le manuel suggère de télécharger EPOS Gaming Suite quand on utilise des écouteurs sur PC. Téléchargé par curiosité, je ne peux vous dire à quoi, il sert, il n’a jamais réussi à détecter mes écouteurs pourtant connectés et fonctionnant sur le PC. Aussitôt installé, aussitôt désinstallé. Pour ceux qui ont un PC sans Bluetooth, on nous fournit un câble femelle pour connecter le connecteur USB-C au PC. Ce connecteur peut se brancher aussi directement sur une prise USB-C si vous avez cette prise sur votre PC, mais que vous n’avez pas le Bluetooth (config presque impossible, mais vous pouvez avoir désactivé le Bluetooth natif).

Pour en rester avec le monde du PC, grosse bille que je suis, je n’ai pas réussi à connecter les écouteurs sur la Xbox series X, que ça soit sans fil comme avec le câble et le dongle. Cela ne veut pas dire que ça ne marche pas, je suis novice en la matière, mais c’est quand même bien moins intuitif que sur Nintendo Switch. Car oui, on fait surtout ce test sur Nintendo-Town pour une console Nintendo. Le casque est fait pour tourner sur Nintendo Switch et enfin pallier à un manque hardware de Bluetooth pour le son. La qualité est identique à celles citées plus haut. La simplicité, c’est encore plus simple. On branche le dongle, on prend les écouteurs et paf, ça marche tout seul. Un plaisir, vraiment.

Côté Autonomie, on peut tenir jusqu’à 20 h sans une prise électrique, 5 h écouteurs en oreilles, et on y ajoute 16 h via la batterie de l’étui. Le temps de recharge des écouteurs est d’environ 1 h 20. L’étui de chargement environ 2 h.

