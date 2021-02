Le DLC de The Outer Worlds : Péril sur Gorgone est désormais disponible sur Nintendo Switch

Le mercredi 10 février 2021 – Obsidian Entertainment et Private Division sont fiers d’annoncer la sortie de The Outer Worlds : Péril sur Gorgone sur la plateforme Nintendo Switch. Vous pouvez maintenant enquêter sur le mystérieux fiasco du projet Gorgone où que vous soyez, même en déplacement.

Péril sur Gorgone débute avec un message cryptique vous poussant à enquêter sur l’astéroïde Gorgone. Ce centre de recherche isolé était autrefois à la pointe du développement de l’Adrénachronine, une merveille moderne permettant d’améliorer la santé et la productivité des ouvriers. Pourtant, le programme fut brutalement interrompu sans raisons apparentes. Aventurez-vous dans de profonds canyons, des laboratoires désaffectés et des centres de recherche à l’abandon afin de rassembler des indices pour découvrir la vérité qui se cache derrière l’un des plus sombres secrets de la compagnie Spacer’s Choice. Qu’allez-vous donc découvrir sur Gorgone ?

Péril sur Gorgone apporte un grand nombre de contenus supplémentaires aux joueurs. Le DLC augmente le niveau maximum à atteindre pour offrir une plus grande flexibilité dans la personnalisation des compétences et propose de nouveaux avantages et défauts conférant des bonus rares et des obstacles insolites. L’extension introduit également trois nouvelles armes scientifiques, une gamme de nouvelles armures et des variantes de créatures à combattre. Péril sur Gorgone étoffe la formule gagnante aux multiples récompenses de The Outer Worlds tout en offrant de nouvelles raisons aux joueurs de revenir dans le monde pour explorer davantage la colonie d’Halcyon.

The Outer Worlds : Péril sur Gorgone peut être acheté individuellement sur le Nintendo eShop pour 14,99 €, ou à prix réduit avec le pass d’extension The Outer Worlds. L’extension est également disponible sur PC, PS4, Xbox One, mais aussi PS5 et Xbox Series X (via rétrocompatibilité).