Top des ventes de la semaine au Japon: une situation presque calme

Voici le classement des ventes physiques au Japon pour la semaine du 01 février au 08 février.

La sixième semaine a été une semaine plus calme pour le marché des jeux vidéo au Japon. Personne ne sera surpris de retrouver Momotaro Dentetsu : Showa, Heisei, Reiwa mo Teiban ! à nouveau en tête avec 56 283 exemplaires vendus (-29% par rapport à la semaine dernière), ce qui porte les ventes totales à 1 846 039 exemplaires depuis le lancement (uniquement en physique). C’est la 12e et dernière semaine consécutive au premier rang pour le jeu, qui devra logiquement se retirer face à Super Mario 3D World + Bowser’s Fury la semaine prochaine. Bien entendu, il restera encore longtemps dans le Top 10 !

01./01. [NSW] Momotaro Dentetsu: Showa, Heisei, Reiwa mo Teiban! <TBL> (Konami) {2020.11.19} (¥6.300) – 56.283 / 1.846.039 (-29%)

02./02. [NSW] Ring Fit Adventure # <HOB> (Nintendo) {2019.10.18} (¥7.980) – 30.087 / 2.346.098 (-29%)

03./03. [NSW] Animal Crossing: New Horizons # <ETC> (Nintendo) {2020.03.20} (¥5.980) – 19.020 / 6.625.026 (-24%)

04./05. [NSW] Mario Kart 8 Deluxe <RCE> (Nintendo) {2017.04.28} (¥5.980) – 17.699 / 3.656.140 (+1%)

05./07. [NSW] Super Smash Bros. Ultimate # <FTG> (Nintendo) {2018.12.07} (¥7.200) – 12.040 / 4.145.903 (+7%)

06./08. [NSW] Minecraft # <ADV> (Microsoft Game Studios) {2018.06.21} (¥3.600) – 9.692 / 1.806.925 (-8%)

07./10. [NSW] Splatoon 2 # <ACT> (Nintendo) {2017.07.21} (¥5.980) – 8.619 / 3.771.338 (-9%)

08./11. [NSW] Pokemon Sword / Shield # <RPG> (Pokemon Co.) {2019.11.15} (¥5.980) – 8.298 / 3.955.554 (-9%)

09./09. [NSW] Clubhouse Games: 51 Worldwide Classics <TBL> (Nintendo) {2020.06.05} (¥3.980) – 7.704 / 630.909 (-26%)

10./00. [PS4] Nioh 2: The Complete Edition <Nioh 2 \ Nioh 2: The Tengu’s Disciple \ Nioh 2: Darkness in the Capital \ Nioh 2: The First Samurai> <RPG> (Koei Tecmo) {2021.02.04} (¥5.800) – 6.523 / NEW

Cette semaine, le Nintendo Switch est passé pour la première fois sous le seuil des 100 000 unités en 2021, bien que cela ne devrait être que temporaire : Super Mario 3D World + Bowser’s Fury sort la semaine prochaine, en même temps que le modèle spécial Super Mario 30th Anniversary et les ventes devraient donc rebondir. La Nintendo Switch s’est vendue à 88 485 exemplaires cette semaine (contre 114 170 unités la semaine dernière), soit environ 12 000 unités de moins que l’année dernière au cours de la même semaine. C’est la première fois en 2021 que les ventes sont en baisse par rapport à l’année précédente, mais là encore, cela ne devrait être que temporaire.