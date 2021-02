UbiSoft, premier éditeur tiers de la Nintendo Switch ?

Ubisoft vient de publier son dernier bilan financier et il est plutôt bon ! Il s’agirait même d’un trimestre record si l’on en croit les informations fournies par la société.

Le directeur financier, Fédérick Duguet indique que « le dernier trimestre a été marqué par le succès de Just Dance 2021 et l’excellent accueil critique d’Immortal Fenyx Rising et d’Assassin’s Creed Valhalla. Ce dernier a d’ailleurs enregistré des revenus records, tout comme l’autre gros titre Watch Dogs : Legion. »

Quand et il de la Switch me direz-vous ? Eh bien toujours selon M. Duguet, Ubisoft tire également profit de l’énorme succès de la Switch et se positionnerai en tant que premier éditeur tiers sur la console de Nintendo avec des titres comme Just Dance et Mario + The Lapins Crétins Kingdom Battle.

Le rapport note également que pour l’année 2020, le titre Just Dance 2020 s’est classé à la 8ème meilleure vente sur Nintendo Switch ! On notera cependant qu’au niveau des ventes pour le T3 2020-2021 les jeux sur Nintendo Switch représentent 13% des ventes (contre 15% pour la même période entre 2019-2020) et se classent après les sorties PC (21 %) Xbox (One et Series X/S) (23%) et PlayStation (4/5) (37%).

Saluons tout de même la réussite de la firme française et espérons la sortie prochaine de jeux ou de portages d’aussi bonne qualité qu’ Immortals : Fenyx Rising (dont vous pouvez retrouver notre test ici) et peut-être aussi la sortie d’un nouveau titre inédit ? (dans la continuité de Mario et les Lapins Crétins ?).

source