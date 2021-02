Aldred Knight (Nintendo Switch) – Mini test

Production de QUByte, Aldred Knight est une production indépendante sortie durant l’automne 2019 sur Nintendo Switch. Avant tout conçut comme une expérience minimaliste, et ce pour permettre à n’importe quel public de se l’approprier, le jeu sait s’adapter à la console de Nintendo avec un résultat convainquant. D’une simplicité commune aux productions fauchées des studios indépendants, Aldred Knight hérite des lieux communs propres à l’historique Ghouls ‘n Ghosts, icône irremplaçable du platformer de type die and retry. L’élève dépasse-t-il le maître ?

L’histoire d’Aldred Knight ne permet pas de découvrir un univers original et atypique tant il s’évertue à respecter les bases du platformer typique. Aldred n’est autre qu’un chevalier dont l’action doit servir à renverser Lord Gugor, tyran du royaume. À travers une petite vingtaine de niveaux, le joueur doit capturer des items et détruire des créatures et autres ennemis pour avancer dans sa quête. La difficulté ne croît pas spécialement, excepté vers la fin du jeu ; celle-ci demeure largement facile, et tous les joueurs peuvent s’y retrouver aisément. En ligne droite, le jeu se termine en un peu moins de deux heures, mais les 100% promettent plus de challenge.

Aldred Knight n’innove pas spécialement, les monstres et les ennemis se ressemblant à chaque fois, et ce avec les mêmes chorégraphies. Il existe des sorts pour éviter d’utiliser la sempiternelle épée, mais leur très courte autonomie ne permet pas de les utiliser à foison. Le joueur doit être stratégique pour l’utiliser – on conseillera notamment une utilisation en fin de niveau lorsque les cœurs, délimitant le nombre de vies, commencent à fléchir dangereusement. Les boss de fin de niveau, particulièrement plus rusés que les pauvres ennemis habituels, mériteront peut-être plus d’intention concernant l’utilisation de la magie, mais également des potions achetées dans le marché du jeu. Un système de pièces permet de compléter l’expérience in game en proposant un système d’échange afin d’améliorer le skill d’Aldred. Certes, la possibilité demeure moins pertinente qu’efficace, mais elle a le mérite d’être présente.

Malheureusement, le jeu souffre d’un concept générique et terriblement lassant. Le contenu reste cheap et le cahier des charges est respecté scrupuleusement, mais un manque criant d’identité émane du jeu. Le studio brésilien derrière la production conçoit ses jeux de manière industrielle, et cela se ressent totalement. La hitbox du personnage est, par exemple, très mal réalisée ; tout comme la perspective des niveaux qui masque des éléments pourtant déterminants pour la bonne réalisation du niveau. La réalisation demeure pleinement efficace pour la Nintendo Switch, notamment pour la version portable. Idéale pour de courtes sessions, elle peut également être complétée par la version dockée, dont l’utilisation au Pro Controller est pleinement réussie.