8 nouveaux jeux annoncés sur Nintendo Switch

Et on commence cet article avec la suite d’un FPS déjà disponible sur Nintendo Switch.

RICO London, la suite de RCIO sorti en 2019, est annoncé pour cette année sur la console hybride.

Cathedral est lui annoncé pour une sortie le 18 février.

Réveillez-vous dans un monde sans vous souvenir de comment vous y êtes arrivé. Vous contrôlez un protagoniste sans nom, un chevalier d’un autre monde, qui fait équipe avec un esprit connu sous le nom de Soul. Découvrez les secrets de votre passé en trouvant les cinq orbes élémentaires.

VED est aussi annoncé sur Nintendo Switch pour une sortie en 2022.

Kir arrive dans la ville de Micropole à la recherche d’une nouvelle vie, où il découvre soudain la capacité de se téléporter entre deux mondes. Une autre réalité est complètement différente du monde habituel : des îles volantes mystérieuses, des créatures étranges, des monstres dangereux. Et il y a définitivement quelque chose qui relie ces deux mondes.

ConnecTank sortira lui en fin d’année.

Après avoir été financé sur Kickstarter il y a un an, Battle Axe a été confirmée sur Nintendo Switch pour le mois d’avril.

Dès janvier 2020, l’équipe de Battle Brothers a annoncé qu’elle travaillait sur une version Switch. Plus d’un an plus tard, nous attendons toujours de mettre la main sur le jeu. Heureusement, il semble que l’attente soit presque terminée. L’équipe de développement a confirmé que leur portage de Battle Brothers a été officiellement approuvé pour la sortie sur Switch. Mieux encore, l’équipe va révéler la date de lancement du jeu la semaine prochaine.

Touhou Hyoibana: Antinomy Of Common Flowers sortir au printemps. Touhou Hyouibana~ Antinomy of Common Flowers (東方憑依華 ~ Antinomy of Common Flowers) est l’épisode 15.5 de la série officielle Touhou Project. Il a été développé par la Team Shanghai Alice en association avec Twilight Frontier. Il a été annoncé pour la première fois pendant le stream de Play, Doujin! Year-End Party. Une première version démo était disponible pendant le Reitaisai 14 avec 4 personnages jouables, une deuxième démo est sortie à l’Autumn Reitaisai 4 avec plusieurs personnages de son prédécesseur Urban Legend in Limbo. La version finale est sortie au Comiket 93. Le jeu était ensuite disponible sur Steam le 5 Janvier 2018. Il sortira Printemps 2021 sur Nintendo Switch.

Déjà disponible sur iOS via l’Apple Arcade exclusivement depuis novembre 2019, Steven Universe : Libère la Lumière (Unleash the Light) sortira sur PC (Steam), PS4, Xbox One et Nintendo Switch le 19 février prochain.

Fonctionnalités du jeu (via l’App Store) :

Rejoins les Gemmes de Cristal dans ce jeu de rôle mobile ultime. C’est le moment de libérer la lumière !