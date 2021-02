Brigandine ressortira en boite en Europe sur Nintendo Switch et Ps4

Partez à la conquête d’un continent !

6 forces règnent sur le continent Runersia, sur lequel sont dispersés quelques 100 guerriers, 50 types de monstres, et 40 bases. Quel souverain deviendrez-vous ? Quel groupe de guerriers et de monstres formerez-vous ? Quelle sera votre destination ? La décision vous revient. Mettez au point votre stratégie et guidez votre patrie vers la victoire.

Entraînez vos troupes dans une simulation de guerre au cœur de Runersia !

Marquez votre passage sur ces terres lors des phases d’organisation et d’attaque. La première vous permet de planifier l’attaque à venir en organisant votre armée à l’aide d’une grande variété de classes et de compétences. La seconde voit votre armée se déployer au tour par tour sur une carte composée de cases hexagonales. Utilisez les capacités et éléments de vos unités ainsi que votre environnement pour arracher la victoire. Tous les pays, guerriers et monstres prenant part au combat grandissent au fil des batailles. Exploitez les possibilités offertes par les changements de classe et récoltez un maximum d’objets et d’équipement.

Profitez d’une immersion poussée et de grandes possibilités de jeu !

Les nations ennemies planifient leur invasion afin d’eux aussi conquérir le continent. Le cours de l’histoire est modifié à chaque partie. Les Archives compilent toutes les histoires et événements engendrés par les six forces en présence. Terminer le mode principal sur la légende de Runersia ouvre l’accès à un chapitre alternatif ainsi qu’à de nombreuses options de rejouabilité.

Contexte

Le continent de Runersia n’a cessé de baigner dans le mana depuis des temps anciens. Les cinq pierres de mana découvertes jadis sur ces terres ont donné naissance aux Brigandines : des armures uniques symbolisant chacune une nation et son peuple. Elles furent chacune baptisées Brigandine de Justice, de Sainteté, de Liberté, de Gloire et d’Ego. L’an runersien 781 marqua le début d’un nouveau conflit idéologique et religieux opposant cinq pays et une tribu. Les six souverains et leurs guerriers se dévouèrent corps et âme à la défense de leurs idéaux. La légende de Runersia, écrite à l’unification du continent, relate ces événements. Son histoire. Ses légendes.