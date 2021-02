Une version “presque” physique pour Lost Words: Beyond the Page sur Nintendo Switch

Dans Lost Words: Beyond the Page, interagissez avec les mots inscrits dans le journal intime d’une jeune fille pour résoudre des énigmes stimulantes, prenez part à des phases de plateforme uniques et découvrez un conte touchant se déroulant dans le monde plein de vie d’Estoria.

Si vous voulez vous procurer un exemplaire “physique” de Lost Words: Beyond the Page sur Nintendo Switch, le jeu sortira en version code in box pour $14.99 au moins aux Etats-Unis.

Au fil de votre exploration d’un pays fantastique où les mots ont un pouvoir immense, le contenu du journal intime d’une jeune fille du nom d’Izzy se révélera à vous. Fort d’une histoire immersive signée Rhianna Pratchett, célèbre auteure de jeux vidéo, Lost Words: Beyond the Page envoûtera les joueurs avec son mélange unique de mécaniques de jeu et de somptueux graphismes à l’aquarelle. Animés par la curiosité du joueur, le monde d’Estoria et le pouvoir qu’il renferme serviront de toile de fond à l’épopée profondément personnelle d’Izzy, pour une expérience inoubliable.

Caractéristiques principales :