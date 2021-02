Ghostrunner, le jeu d’action cyborg à grande vitesse s’attaque aux consoles avec une nouvelle démo

Paris, France. — Le 18 février 2021 — Une nouvelle démo sur consoles pour Ghostrunner, le jeu d’action parkour cyberpunk à la première personne développé par One More Level, 3D Realms, et Slipgate Ironworks™ et édité par All in! Games et 505 Games est lancée aujourd’hui sur la Nintendo Switch, la Xbox One et la PlayStation 4.

Découvrez gratuitement un jeu nominé pour le titre du “Jeu d’action 2020” vendu à plus d’un demi-million d’exemplaires. Devenez le Ghostrunner, un ninja cybernétique des plus agiles, équipé d’un grappin et d’un katana dévastateur. Sautez de toit en toit et frayez-vous un chemin à travers les cyborgs en les tuant d’un seul coup, avec des respawn instantanés, pour une action frénétique. Devenez maître dans le maniement du katana et découvrez les sombres secrets de la dernière ville-tour de l’humanité.

Passez en revue le premier niveau de Ghostrunner, puis comparez votre temps d’exécution avec les autres joueurs/ Optimisez les itinéraires, apprenez les lignes de visée ennemies et maîtrisez l’art du wallrunning et de l’extrême précision.

Ghostrunner est disponible sur Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One et PC au prix public conseillé de 29.99€. Le jeu est classé PEGI 16+.