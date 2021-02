Konami : vers un prêt de certaines licences comme Metal Gear ou Castelvania?

Après un Metal Gear Survive qui n’aura pas marqué les esprits (si ce n’est pour la brouille avec Hideo Kojima) et aucun nouveau Castelvania depuis 2014, Konami envisagerait de permettre à d’autres studios que les siens de s’occuper de ses licences phares…

Ce qui s’apparente à une rumeur (plutôt crédible) fait suite à une interview avec le PDG de Bloober Team, Piot Babieno. Le studio à qui l’ont doit des titres comme Layers of Fear, Blair Witch et plus récemment The Medium. En effet, celui-ci indique au détour d’une réponse que

« En fait, cela fait plus d’un an que nous travaillons sur un autre projet, une référence des jeux d’horreur et cela en partenariat avec un éditeur très connu dans le milieu du jeu vidéo. Mais je ne peux pas vous dire lequel. Je ne peux pas non plus vous dire de quel projet il s’agit, mais je suis sûr qu’une fois que les joueurs sauront que nous travaillons dessus, ils seront ravis ! »

Le jeu en question serait un nouveau Silent Hill ! C’est en tout cas ce que pousse à croire certains détails, comme le fait que la bande son de The Medium a été composé par Akira Yamaoka, le compositeur de la série Silent Hill. Couplé à cette mysétrieuse déclaration de M. Babieno, il y a fort à parier que cette rumeur soit fondée…

Certains vont même plus loin et suggère que Konami envisagerait de laisser d’autres développeurs tiers s’occuper de certaines de ses autres licences fortes comme Metal Gear ou encore Castelvania !

De notre côté, on aimerait bien revoir ces titres et pourquoi pas un remake ou une version HD de Castelvania 64, en attendant des annonces officielles qui ne devraient pas avoir lieu avant quelques années…

