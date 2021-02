The Legend of Bum-Bo, préquelle de The Binding of Isaac pourrait arriver courant 2021

Paru en Novembre 2019 sur PC, le jeu de deck building prenant place dans l’univers tordu d’Edmund McMillen pourrait débarquer cette année sur les autres plateformes !

Le développeur indépendant à l’origine de grands titres qui ont marqué les débuts de la scène indépendante comme Super Meat Boy, Gish ou encore The End is Nigh aurait donné un peu de visibilité sur le portage de son dernier jeu en date, The Legend of Bum-Bo.

Bum-Bo est un personnage de l’univers de Isaac, père fondateur de très nombreux jeux roguelikes parus par la suite. C’est ainsi en gardant une part de l’ADN roguelike et en le combinant a un jeu de deck building que Bum-Bo est né.

Le jeu propose des mécaniques de puzzle permettant a une centaine d’objets d’être collecté, améliorés et fusionnés entre eux pour augmenter vos statistiques, chaque partie est unique et générée aléatoirement.

Le but étant de battre une entité maléfique qui a volé la pièce de Bum-bo, vous affronterez une dizaine de boss différents pour y parvenir.

C’est donc au cours d’un AMA (Ask Me Anything) sur Twitter que le développeur du jeu aurait répondu a un internaute se posant la question du portage de ce jeu sur d’autres plates-formes.

Once the mini pc dlc is done porting will start, I assume 3-4q of 2021 — 🜏 Edmund McMillen 🜏 (@edmundmcmillen) February 24, 2021

Selon la réponse donnée, le jeu pourrait arriver d’ici le 3ème ou 4ème trimestre sur les autres plates-formes, la Nintendo Switch ayant toujours été dans l’esprit du développeur il est quasiment certain que le jeu y sera porté.