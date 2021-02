Aiguisé comme une lame : Boomerang X tourbillonne sur Nintendo Switch et PC ce printemps

– Une démo jouable est disponible sur Steam dès maintenant –

Les hipsters new yorkais tranchants de DANG! et l’éditeur aérien Devolver Digital annoncent Boomerang X, un FPB (First Person Boomeranger) impétueux bourré d’action prévu pour ce printemps sur Nintendo Switch et PC via Steam. Cet aller-retour en pleine poire s’accompagne d’une démo jouable sur PC et d’une bande-annonce de gameplay virevoltante !

Boomerang X est un véritable ballet aérien. Catapultez-vous dans les airs et profitez de la puissance des créatures abattues en chemin pour ralentir le temps et découper frénétiquement les essaims d’âmes sombres à l’aide d’un boomerang parfaitement tranchant. Traverser ces lieux autrefois pleins de vie, que l’on a sacrifié pour y enfouir un terrifiant secret, implique d’affronter tous les dangers du Godpath et des royaumes oubliés qui en animent les profondeurs. Une seule mission : nettoyer les salles pour empêcher que tout ce qui se niche en dessous ne vous revienne à la figure.

« Voilà un boomerang que les nerds que vous êtes ne pourront pas renvoyer » déclare le CFO de Devolver Digital, Fork Parker.

Pour plus de révélations tranchantes, lancez-vous sur boomerang-x.com et suivez @devolverdigital et @videodang sur Twitter. Téléchargez la démo jouable de Boomerang X sur Steam dès maintenant pour débloquer des bonus immédiats comme le bonheur absolu et la joie sans fin.