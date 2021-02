Un Nintendo Direct spécial Pokémon demain pour les 25 ans

Les festivités autour des 25 ans de Pokémon se poursuivent avec la présentation vidéo Pokémon Presents et la distribution en jeu d’un Pikachu doté de la capacité Berceuse. ​​​​​​​À l’approche du concert qui viendra clôturer la Journée Pokémon, Post Malone révèle son nouveau titre, « Only Wanna Be with You – Pokémon 25 Version ».

Une présentation vidéo Pokémon Presents sera diffusée en direct demain, vendredi 26 février, à 16:00 UTC+1 sur la chaîne YouTube officielle de Pokémon . Cette diffusion d’environ 20 minutes dévoilera aux fans les dernières actualités Pokémon.

Par ailleurs, en prévision du concert virtuel de la Journée Pokémon qui se tiendra ce dimanche 28 février, Post Malone a sorti une reprise du tube de Hootie & the Blowfish, « Only Wanna Be with You », très justement rebaptisé « Pokémon 25 Version » pour l’occasion. Le morceau original, sorti en 1995, était en tête des classements il y a exactement 25 ans. Aujourd’hui, Post a enregistré une nouvelle version pour célébrer le 25e anniversaire de Pokémon. Ce titre fait partie des morceaux que jouera l’artiste en vedette du concert virtuel de clôture de la Journée Pokémon, qui commencera exactement à 01:00 UTC+1 le dimanche 28 février. Le concert sera accessible gratuitement sur la chaîne YouTube et la chaîne Twitch officielles de Pokémon, ainsi que sur le site des 25 ans . En attendant, les fans peuvent retrouver la chanson en cliquant sur ces liens .

En plus de cette nouvelle réjouissante, dès aujourd’hui, les Dresseuses et Dresseurs peuvent obtenir un Pikachu spécial dans Pokémon Épée ou Pokémon Bouclier grâce à un mot de passe. Pour faire écho au thème musical qui entoure cette année de célébration des 25 ans de Pokémon, ce Pikachu maîtrise Berceuse, une capacité qu’il ne peut généralement pas apprendre. Les fans retrouveront ce mot de passe spécial dans notre newsletter, sur nos réseaux sociaux officiels ainsi que sur le site des 25 ans et sur Pokémon.fr.