Capcom Arcade Stadium (Nintendo Switch) – Le test

Capcom Arcade Stadium est disponible depuis le dernier Nintendo Direct. La promesse faite par Capcom est de renouer avec les joies de l’arcade à la maison via sa nouvelle compilation arcade free-too-start. En effet, il est possible de télécharger gratuitement la version du jeu qui offre un premier soft : 1943 – La bataille de Midway. Les joueurs peuvent ensuite choisir d’acheter jusqu’à trois packs d’arcade différents qui mettent en valeur les époques successives des bornes d’arcade Capcom.

Chaque pack sélectionne, par époque, un certain nombre de jeux dont voici la liste exhaustive :

Pack 1: Dawn of the Arcade (’84 ’88)

Vulgus

Pirate Ship Higemaru

1942

Commando

Section Z

Tatakai no Banka

Legendary Wings

Bionic Commando

Forgotten Worlds

Ghouls ‘n Ghosts

Pack 2: Arcade Revolution (’89 ’92)

Strider

Dynasty Wars

Final Fight

1941: Counter Attack

Senjo no Okami II

Mega Twins

Carrier Air Wing

Street Fighter II: The World Warrior

Captain Commando

Varth: Operation Thunderstorm

Pack 3: Arcade Evolution (’92 ’01)

Warriors of Fate

Street Fighter II: Hyper Fighting

Super Street Fighter II Turbo

Powered Gear: Strategic Variant Armor Equipment

Cyberbots: Fullmetal Madness

19XX: The War Against Destiny

Battle Circuit

Giga Wing

1944 The Loop Master

Progear

Les joueurs peuvent également acheter le pack tout-en-un contenant les trois packs de dix jeux chacun, en plus du contenu additionnel stand-alone Ghost’n’Goblins original pour un maximum de nostalgie rétro.

De plus, chaque titre est livré avec une variété d’options qui peuvent être ajustées telle que la vitesse de jeu, le niveau de difficulté, les paramètres d’affichage, les filtres et de nombreuses images incluant une variété de bornes d’arcade reproduites en 3D. Chaque jeu est également doté d’une fonction de retour en arrière, qui permet aux joueurs de remonter dans le temps pour se sauver (ou sauver un ami) de tout danger imprévu.

Les packs sont assez variés et complets pour quinze euros, le tout en un propose un prix élevé de quarante euros, somme toute logique. Mais nous notons tout de même qu’une fois de plus, Capcom ressort trois Street Fighter 2 alors qu’il existe déjà eu une version Nintendo Switch du jeu, resservie dans une compilation anniversaire un an plus tard. Capcom et le retro, ça tire, tire, tire peut-être beaucoup trop.

De grands classiques sont cependant à redécouvrir ainsi que quelques jeux moins connus qui méritent le détour. Même si ça reste du retro, et il ne faudra pas attendre autre chose de cette compilation. À une époque où l’abondance de jeux abreuve la Nintendo Switch, la place du retro (payant) semble de plus en plus réduite. Surtout qu’il manque quand même de grands classiques comme Power Stone, Darkstalkers, Marvel vs Capcom ou encore Knight of the Round. Nous en oublions sûrement mais il est légitime de se demander pourquoi Capcom ne profite pas de cette application-compilation pour proposer l’ensemble de son catalogue arcade. Nous ne sommes donc pas l’abri d’un nouveau pack d’ici quelques temps.

D’autant plus que l’intérêt n’est pas du côté des bonus : pas de galeries, pas d’artwork, rien, à part une vidéo qui traîne ici ou là. Ce n’est pas forcément dans le cahier des charges mais l’absence de tels bonus est tout de même regrettable.

En ce qui concerne le jeu en ligne, la déception est aussi de taille : le soft met à disposition des classements en ligne pour bien comprendre que la plupart d’entre nous est « nulle à chier » par rapport au reste du monde. En 2021, il s’agit bien sûr d’une feature indispensable du genre désormais et le joueur grogne si elle est absente…en revanche, si vous comptiez jouer en ligne avec un ami, vous vous êtes encore trompé de jeu.