Des archives rares d’un ancien de Rare (Donkey Kong Country, Killer Instinct) !

Petite curiosité en ce début de semaine !

Nous vous proposons de découvrir deux courtes vidéos (en Anglais), réalisés par Kevin Bayliss un artiste ayant travaillé pour Rare. Il est notamment à l’origine du nouveau design de Donkey Kong et des différents personnages de Donkey Kong Country (c’est un peu lui le papa de Diddy Kong). Il a également œuvré au design des personnages de Killer Instinct…

Ça tombe bien, les vidéos en question concernent justement ces deux titres ! Il est toujours intéressant de voir les premiers crayonnés des personnages avant leur rendu final… au court de ces vidéos vous pourrez donc re-découvrir Winky, Rambu, Expresso, etc… Et des anecdotes de création intéressantes, comme par exemple le design orignal de Donkey Kong proposé par Shigeru Miyamoto et la version plus « carrée » imaginée par Kevin Bayliss ainsi que la version finale, telle qu’on la connait ! On apprend également que les Kremlings étaient à l’origine des ennemis prévus pour un autre jeu… Concernant Killer Instinct, on notera qu’à l’origine certains designs étaient un peu plus « cartoony » et qu’il y a eu pas mal de réflexions quand à l’aspect de Fulgore… Pour en voir plus, c’est par ici !

Kevin Bayliss a quitté Rare en 2005 et depuis 2015 il travaille avec Playtonic Games (le studio de développement fondé par des anciens de… Rare)