STORY OF SEASONS: Pioneers of Olive Town (Nintendo Switch) – La preview

STORY OF SEASONS: Pioneers of Olive Town

Nous voici à l’aube d’une nouvelle vie à la campagne. Après nous être remémoré des souvenirs de vacances passées dans la ferme de notre grand-père, nous décidons sur un coup de tête de partir vivre à la campagne. Nous sautons donc sur notre scooter et direction la campagne ! Après un long trajet qui aura eu raison de notre cher scooter, nous arrivons à Olive Town. Nous sommes immédiatement accueillis par M. Le Maire qui va nous amener sur le terrain qui abritait auparavant la ferme de vos souvenirs.

Loin du souvenir de la ferme entretenue de vos souvenirs, c’est une véritable forêt qui s’étend devant vos yeux… Un peu abasourdi et épuisé par le voyage, vous rentrez vous coucher dans votre tente… Demain, il fera jour !

Pour rédiger cette preview nous avons décidé de nous baser uniquement sur la première saison du jeu : le printemps.

Une nouvelle vie à partir de zero !

Alors que dans les précédents opus vous commencez par reprendre la cabane de votre grand-père, cette fois vous aurez juste une tente et vous devrez travailler pour pouvoir vous payer votre première maison en dur ! C’est la première différence notable que vous trouverez sur le jeu.

La seconde est que vous êtes beaucoup plus guidée lors de vos premières journées à la ferme : le maire ou les villageois vous distribueront vos outils au compte-goutte de manière à ce que vous partiez dans la bonne direction pour la reprise de votre activité agricole. Un tutoriel léger et bien intégré au cœur de l’histoire qui est agréable et qui vous permet de vous familiariser avec tous les aspects du jeu. Ainsi, le premier jour, vous ne pourrez pas directement planter de graines et pour vous occuper, vous partirez sans doute à la découverte du village et de ses habitants.

Chaque interaction avec les habitants augmentera votre relation avec eux. Vous pourrez suivre l’évolution de vos relations avec les membres du village grâce au menu qui vous indiquera via une jauge de cœur si vous êtes proches ou non de la personne. Petite particularité, la jauge se remplie de cœur orangé lorsque vous ne pouvez pas vous marier avec la personne et de rose si la personne est un éventuel prétendant au mariage. Un petit plus sympa !

Mais revenons à ce qui nous intéresse, la gestion de votre ferme ! Elle se compose de plusieurs zones que vous devrez petit à petit entretenir en coupant les arbres, détruisant les cailloux et en fauchant les herbes sauvages. Tout ce travail vous donnera non seulement des matériaux pour fabriquer des coffres et autres machines pour transformer les produits de votre ferme, mais aussi de l’expérience dans le maniement des outils vous rendant de plus en plus efficace. En effet, il semblerait qu’il n’y ait pas de système d’amélioration d’outils dans ce jeu et que seule l’expérience suffise pour améliorer vos capacités (rappel : nous avons joué une seule saison). C’est vraiment très sympa, car cela offre une évolution plus constante et qui est le résultat direct de vos actions dans le jeu. Autre petit plus : en parallèle de votre inventaire, vous trouverez une boite à outils qui vous permet de stocker l’intégralité de vos outils et de ne placer dans votre inventaire principal que celui ou ceux que vous souhaitez utiliser. Un véritable gain de place bien pratique, surtout au début du jeu.

Une fois une partie de la zone nettoyée et seulement à partir du 2eme jour, vous pourrez labourer un petit champ pour y planter les graines offertes par M. Le Maire et les arroser. Vous pouvez aussi en acheter davantage à la boutique du village. Dès lors, vous êtes partie sur le cœur du jeu : planter, arroser, récolter, vendre et recommencer pour avoir de l’argent et faire prospérer votre ferme.

Durant cette routine, vous aurez bien entendu des petits événements qui viendront égailler votre quotidien tel que la fête des œufs (au printemps), mais aussi des petites interactions avec les villageois qui vous offriront de nouveaux outils tel que le seau pour vider les flaques après la pluie. M. Le Maire aura besoin de matériaux pour agrandir son village et vous demandera régulièrement de l’aide via le panneau d’affichage de la mairie.

Chaque nouvel événement vous apportera quelque chose pour vous faire évoluer dans votre aventure : outils, informations sur la possibilité d’améliorer votre habitation, de découvrir une nouvelle boutique… Le jeu semble assez complet !

Concrètement après une saison sa donne quoi ?

Au niveau gameplay, on reste sur un standard : le jeu fonctionne par case pour planter, arroser, récolter, couper un arbre ou encore détruire un caillou. Petit à petit, nous gagnons en expérience et nous coupons les arbres plus facilement, pouvons semer jusqu’à 9 graines d’un coup… Le catalogue de graine est important, proposant dès le début une bonne dizaine de variété de plantes.

L’aspect outillage est présent dès le début avec la fabrication de coffre de stockage, de machine à fabriquer des poutres, des lingots ou encore des arroseurs automatiques. Petit à petit, au fil des découvertes et de l’avancée de notre ferme nous avons accès à plus de matériel : machine à mayonnaise, à assaisonnement, à tissus… Dès que vous pourrez passer d’une tente à une cabane en bois, vous aurez également accès à une cuisine qui vous permettra de confectionner quelques plats pour regagner un peu d’énergie en journée et d’adopter un animal de compagnie (il y a un grand choix de chiens et de chats).

Concernant la découverte des zones comme la découverte du village, elle se fait petit à petit. En effet, le village va accueillir de nouvelles boutiques et se décorer au fur et à mesure que nous remplirons les requêtes de M. Le Maire. Pour ce qui est des zones, elles sont accessibles via des « rénovations ». Par exemple, sur votre terrain initial, vous trouverez un poulailler délabré, qui, une fois rénové, vous permettra d’apprivoiser la petite poule qui se trouve devant celle-ci et d’en adopter d’autres. Vous aurez également accès à une mine après avoir cassé les 3 cailloux qui vous bloquent l’accès et enfin après avoir rénové le pont qui se trouve à l’extrémité de votre terrain, vous aurez accès à un nouveau champ, une nouvelle mine et une étable délabrée et ainsi de suite.

Chaque nouvelle zone vous permettra d’accéder à de nouveaux matériaux aussi bien des matériaux de construction que des consommables… Une avancée tout en douceur à votre rythme.

Les graphismes sont mignons, soignés avec des formes arrondies pour accentuer le coté bien-être du soft. Vous avez la possibilité de personnaliser complètement votre personnage au début du jeu pour vous approprier pleinement l’aventure. Plus tard, une boutique en ville vous proposera d’acheter différentes tenues, qui, une fois achetées, vous permettront de vous changer directement dans votre maison à l’aide de la commode. Un petit côté social en plus, vu que les tenues proposées vont de la robe de soirée à la salopette de travail en passant par divers kimonos, short et pantalon.

Les animaux sont eux aussi tout en rondeur que ce soient les animaux de la ferme ou les animaux sauvages. Le jeu nous enveloppe vraiment dans un monde de douceur. La musique est douce avec des bruitages de nature selon l’endroit où vous vous trouvez. Une petite invitation a profité de la vie à la ferme.

Les lutins, habitués de la série, sont également présents dans ce jeu. Pour l’instant, ils nous ont proposé leur aide, mais nous n’avons pas vraiment vu de différence flagrante avec ou sans leur intervention. Ils nous ont également proposé de faire 2 mini-jeux pour gagner des pièces de lutin que l’on peut dépenser dans leur boutique spéciale, mais nous n’avons encore pas utilisé cette boutique.

Le coté social est très présent entre les événements, les requêtes des habitants, la possibilité de discuter avec eux et de leur offrir des cadeaux… Mais après seulement une saison, nous ne pouvons pas vraiment vous en parler. Nous vous en dirons plus sur cet aspect social dans notre test final.

Le côté gestion/organisation est, quant à lui, très présent avec, en plus de la gestion de votre ferme, l’exploration de grottes pour les ressources, la dimension sociale avec les habitants, le côté collectionnite avec le remplissage du musée avec vos découvertes ou en offrant des photos que vous aurez prise d’animaux… Vous serez vite entraîné dans le jeu sans aucun risque de vous ennuyer.

Impressions

Story of Seasons: Pioneers of Olive Town propose un nouveau jeu de simulation de ferme qui semble avoir un contenu conséquent tout en restant accessible à tous les joueurs. En effet, le petit tutoriel/guide sous forme de cinématique ou de conversation avec le maire du village est agréable et permet de bien comprendre tous les aspects du jeu.

Le fait de pouvoir développer des outils pour notre confort, tel que les arroseurs automatiques, est vraiment un plus. De plus, ils sont accessibles dès le début du jeu.

Le jeu est mignon avec un gameplay agréable et habituel aux jeux de ce genre avec une musique et un univers tout doux. Nous avons noté quelques petites notes d’humour dans certains dialogues qui sont un petit plus rafraîchissant pour le jeu.

Une petite intrigue est également présente, mais nous vous en dirons un peu plus lors de notre test final, mais sachez simplement que le jeu attise notre curiosité assez rapidement…

Le jeu est addictif tant sur la gestion de ferme qu’au niveau de la découverte de l’univers qu’il propose. Nous ne manquerons pas de détailler un peu plus notre avis lors du test qui paraîtra le 23 mars soit quelques jours avant la date de sortie du jeu !